Scegliere l’outfit giusto per l’estate è sempre un terno al lotto. Ogni indumento sembra essere pesante e si rischia di grondare e friggere sotto qualsiasi vestito. Per non parlare di chi deve andare in ufficio e indossare camicie formali, solo l’idea fa impazzire. Oltre a provocare enormi aloni di sudore, scegliere il materiale sbagliato può provocare irritazione e disagi vari. Visto che non è sempre possibile uscire in costume, bisogna adeguarsi alle circostanze, ma sempre con furbizia e un tocco di stile. Sarebbe consigliabile un tessuto adatto a sopportare bene caldo e afa, che sia anche alla moda.

Le migliori camicie da indossare d’estate per rimanere freschi ed essere sempre eleganti e chic senza usare il ferro da stiro sono quelle di lino.

Il lino non passa mai di moda

Il lino è un materiale naturale al 100%, conosciuto già nell’Antico Egitto, ricavato dalla pianta del Linum attraverso la macerazione. È una fibra traspirante, che dona freschezza alla pelle e assorbe perfettamente l’umidità, eliminando il problema del sudore. Oltre ad avere caratteristiche che lo rendono il principe dell’estate, il lino rimane intramontabile, sempre alla moda. Tutti hanno almeno un capo di questo tessuto nell’armadio: pantaloni, giacche, vestiti, camicie. Quest’ultime sono unisex, per grandi e piccini, diversi i modelli e i tagli, che accontentano tutte le misure e le forme. Dal classico bianco, che risalta l’abbronzatura, ai colori pastello, ma anche stili coreani con taschino. Per chi desidera capi più esuberanti, quest’anno libero sfogo a camicie a righe colorate, stampe e multicolore. Sagomate o larghe, più corte o maxi, manica corta o lunga, il vero successo sono versatilità, comodità, senza rinunciare allo stile.

Addio ferro da stiro

Non esiste motivo per non usare il lino, soprattutto se non abbiamo neanche bisogno del ferro da stiro. Basterà lavarlo in una bacinella con apposito detersivo, dopo un paio di ore sciacquare senza strizzare. Appendere direttamente su una gruccia la camicia, tenere al di sotto la bacinella o stendere fuori, per evitare acqua sul pavimento. Il peso dell’acqua farà in modo che non ci sia neanche una piega, l’importante è farla asciugare in un luogo ventilato e caldo.

Queste sono le migliori camicie da indossare d’estate per rimanere freschi ed essere sempre eleganti e chic senza usare il ferro da stiro.