Il fegato, al pari del cuore, è uno degli organi il cui corretto funzionamento permette di vivere più a lungo ed in salute. Per esempio, una delle azioni principali del fegato è quella di produrre la bile. Si tratta, nello specifico, di un liquido che permette all’intestino di assorbire i grassi. Ecco allora quali sono le migliori bevande naturali per disintossicare il fegato e per depurarlo dalle tossine. Dalla semplice soluzione acqua e limone al succo di carota, e passando per l’estratto di carciofo e per la tisana al cardo mariano.

Ecco le migliori bevande naturali per disintossicare il fegato

Acqua e limone: al mattino, una soluzione di acqua tiepida e limone spicca tra le più semplici e rapide da preparare non solo per depurare il fegato. Ma pure per agevolare la regolarità intestinale.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Succo di carota: sotto forma di succo o di estratto, pure le carota hanno spiccate proprietà depurative e disintossicanti. In questo caso, nel preparare il centrifugato di carota, si può aggiungere pure un rametto di rosmarino.

Estratto di carciofo: acquistabile in erboristeria, il carciofo tra i rimedi naturali è noto per essere un valido alleato per tenere il fegato in salute. E questo perché il carciofo ha delle spiccate proprietà naturali digestive, depurative e disintossicanti. Con una conseguente azione naturale sulla corretta funzionalità epatica. In erboristeria l’estratto di carciofo si può acquistare pure in capsule da assumere in genere una volta al giorno dopo i pasti. Ed accompagnate semplicemente da un bicchiere d’acqua.

Tisana depurativa al cardo mariano: per un’azione naturale disintossicante per il fegato va bene pure una bella tisana, ma scegliendo le giuste erbe. Per esempio, i semi di cardo mariano sono noti per la loro azione naturale non solo disintossicante, ma pure protettiva della corretta funzione epatica. In questo caso la tisana depurativa con i semi di cardo mariano si può bere lontano dai pasti.