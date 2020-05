Le migliori azioni da comprare con Usa e UK chiuse in un mercato senza colpi di scena.

Borse orfane del mondo anglosassone

Chi vuole trovare le migliori azioni da comprare dovrà tenere conto del fatto che le Borse sono orfane del mondo anglosassone. Wall Street sarà chiusa. E non solo lei. Infatti anche Londra sfrutta un giorno di vacanza. Nel primo caso si tratta del Memorial Day, il giorno dedicato ai soldati americani caduti di tutte le guerre. Nel secondo invece si festeggia il più prosaico Bank Holiday, ovvero la festività nata originariamente per regalare un giorno di riposo ai dipendenti del settore bancario, essenziale per il sistema inglese. Giorno di vacanza successivamente allargato a tutto il resto dei lavoratori, ad eccezione di quelli impiegati nei settori essenziali.

Cosa comprare a Piazza Affari?

In tutto questo Piazza Affari ha comunque registrato una buona performance anche grazie a quell’1,05% registrato poco prima delle 14.20. Si tratta di un risultato positivo che l’accomuna al resto delle piazze di scambio del Vecchio Continente, tutte in positivo. Quali le migliori azioni da comprare sul mercato italiano? Tra i rating degli analisti sono da segnalare gli outperform di Mediobanca su Enav (target fissato a 6 euro), Enel (MIL: ENEL) (8,60 euro) e Telecom Italia (0,68 euro). Da segnalare anche i buy di Banca Imi su Generali (14,70) e Unipol (4,20 euro).

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macro da segnalare per oggi Pil tedesco (1°trimestre) e dell’indice IFO, sempre per Berlino, di maggio. Nel primo caso sono state rispettate le previsioni, negative, per un -2,2% trimestre su trimestre e -1,9% anno su anno. Per quanto riguarda invece l’indice IFO, si può invece festeggiare un risultato migliore delle attese. INfatti a fronte di proiezioni che parlavano di 78,3 punti si sono registrati invece i 79,5 punti. Per domani, intanto, continuerà ad essere la Germania la più osservata con l’indice GFK di giugno. Per gli Usa invece, sul tavolo ci sarà la fiducia dei consumatori di maggio, l’indice di marzo FHFA prezzi case, l’indice CFNAI di aprile e l’S&P Case-Shiller di marzo.