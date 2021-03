Gli iPhone sono veri e propri computer da tasca, in grado di gestire task complesse e intense. Gli Esperti di Tecnologia della Redazione di ProiezionidiBorsa si sono già occupati diverse volte dell’argomento. Ma oggi è ora di approfondire l’altra metà del cielo.

Perché se la potenza di calcolo dei melafonini è indiscutibile, anche quella degli smartphone Android non è da meno. Anzi, spesso le specifiche tecniche di questi ultimi sono anche superiori ai concorrenti di casa Apple.

Se gli iPhone hanno dalla loro un’ottimizzazione insuperabile di hardware e software, i cellulari che montano Android possono vantare più potenza “bruta”. E soprattutto più flessibilità.

I prezzi e le caratteristiche di sistema rendono, infatti, questi smartphone molto meno chiusi. E molto più accessibili al grande pubblico.

Dopo alcuni consigli per Apple, oggi la Redazione scoprirà con i Lettori le migliori app per Android assolutamente da provare.

La privacy è tutto

Una funzione recentemente introdotta negli iPhone con iOS 14 è il led che si illumina sul display, vicino all’altoparlante del telefono. Una piccola luce multicolore che segnala cosa sta accadendo al proprio smartphone. Gialla se è attivo il microfono, verde se è attiva la fotocamera.

Access Dots è un’applicazione che replica questa caratteristica su Android con le stesse identiche funzioni. Utilissima per capire se ci sono processi nascosti che spiano il proprietario del telefono.

L’applicazione di DuckDuckGo è già nota a molti. Esiste anche per Android ed è assolutamente consigliata per chi vuole un browser pulito, semplice da utilizzare e orientato alla privacy dell’utente.

Non dimenticare più nulla

I Lettori che hanno qualche problema a ricordare le cose da fare troveranno un ottimo alleato nell’app Notepin. In essa si possono aggiungere delle brevi note con un titolo, una descrizione e addirittura il livello d’importanza. Una volta salvate, queste andranno a “pinnarsi” nel centro notifiche, comparendo nel classico menu a tendina di Android. Avendole sempre sott’occhio, sarà impossibile dimenticarsene.

L’ultima tra le migliori app per Android assolutamente da provare è Wavelet. Gli audiofili la adoreranno. L’app permette di impostare un equalizzatore ogni volta che si lancerà una canzone o un audio dal proprio smartphone. Comodissimo per godersi il proprio brano preferito al massimo della qualità, che sia in cuffia o via altoparlanti.