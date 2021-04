La didattica digitale è diventata sempre più importante e centrale nelle vite degli studenti. Non solo quando si parla di quella a distanza, ma anche di quella ordinaria.

Computer e tablet sono, infatti, ormai entrati di prepotenza nella vita di tutti i giorni. Lavoro e svago – ma anche, e forse, soprattutto studio – ne beneficiano in maniera importante. A volte, però, le funzioni integrate dei dispositivi non bastano a rendere l’esperienza d’uso piacevole.

Gli Esperti di Tecnologia della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno allora preparato una lista con le migliori app ed estensioni che renderanno la scuola facilissima e piacevole per tutti gli studenti.

Prendere appunti

La prima applicazione consigliata è Microsoft OneNote. Ormai prendere gli appunti con carta e penna, oltre che essere poco rispettoso dell’ambiente, è scomodo, incompleto e lento. Tramite OneNote è possibile creare dei fogli di appunti completissimi e dettagliati, con note a margine, schemi, sottolineature ed evidenziazioni.

L’esperienza migliora ulteriormente sui tablet dotati di pennino apposito. Sentire la mancanza di un blocco per appunti sarà sempre più difficile.

Momentum è un’estensione per browser web che punta a migliorare la produttività e la motivazione. Mostra un background che cambia a seconda dei momenti della giornata, un orologio, una frase motivazionale che si può modificare e personalizzare anche con il proprio nome e infine un reminder delle cose da fare. Utile per rimanere concentrati.

Migliore organizzazione

Molti studenti useranno certamente le mappe concettuali per fissare meglio le nozioni. MindNode è un’applicazione utilissima in questo senso, con la quale è possibile creare diverse strutture anche a partire da temi predefiniti. Molto comoda l’app per iPad. Le mappe si possono disegnare in tantissime forme e colori. E si può personalizzare ogni elemento di esse.

Per gestire i progetti a lungo termine e le to-do list giornaliere un’app fantastica è Todoist. Tutte le varie voci sono gestibili in maniera indipendente, e si possono organizzare i vari obiettivi in task precise e organizzate.

Abbiamo visto, dunque, quali sono le migliori app ed estensioni che renderanno la scuola facilissima e piacevole per tutti gli studenti.