In alternativa agli spaghetti, ci sono pure le mezze maniche alla carbonara per farsi rapire e incantare da un gusto strepitoso. Pur cambiando il tipo di pasta, la preparazione del piatto tipico della cucina romana è sempre la stessa. E quindi niente panna e pure niente pancetta affumicata ma il guanciale. Niente albumi, ma solo i tuorli d’uovo, così come il formaggio da utilizzare tra gli ingredienti per la carbonara originale non è il parmigiano, ma il pecorino.

Supponendo di preparare e di condire la pasta per quattro persone, servono 400 grammi di mezze maniche, quattro tuorli d’uovo, 200 grammi di guanciale, sei cucchiai di pecorino fresco grattugiato rigorosamente al momento. Nonché abbondante pepe ed il sale giusto quanto basta.

Ecco le mezze maniche alla carbonara per farsi rapire e incantare da un gusto strepitoso

Passando alla preparazione, mentre le mezze maniche sono state messe in cottura in acqua con una manciata di sale, si procede con il guanciale da rosolare senza olio in una padella antiaderente. Togliere poi il guanciale con un mestolo forato, e lasciare in padella il grasso di cottura.

Mentre in una ciotola i tuorli d’uovo sono stati mescolati con il formaggio pecorino, con uno o con due mestoli di acqua di cottura della pasta, e con un po’ del grasso di cottura del guanciale prelevandolo dalla padella. In questo modo si otterrà una crema gialla da insaporire con abbondante pepe ed un pizzico di sale.

A questo punto si possono mettere a saltare in padella per due minuti le mezze maniche cotte al dente nel grasso di cottura del guanciale. Aggiungere poi la crema ed il guanciale per altri due minuti di cottura amalgamando per bene. A questo punto le mezze maniche alla carbonara si possono servire a tavola subito calde con una spolverata di pecorino. Ed eventualmente pure con altro pepe in base ai gusti.