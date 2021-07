Il caro vacanze rappresenta indubbiamente un conto con il quale ci confrontiamo ogni estate. Perché in fondo anche quando le spese annuali non lo consentono, resistere in città con il caldo torrido e rinunciare a qualche bagno salmastro è dura da vincere.

Quindi almeno una toccata e fuga o qualche week end possiamo concedercelo sacrificando un pochino la tasca e anche le preferenze. Anche perché ci sono mete che rappresentano un buon connubio tra mare, relax e prezzi contenuti. Un noto portale di viaggi ha stilato una lista delle località di mare in Italia, e in particolare al Sud, più economiche.

Le mete mare più economiche in assoluto del Sud Italia che meritano attenzione

I parametri utilizzati per selezionare tali località fanno riferimento a valutazioni positive per l’efficienza dei servizi e la qualità del mare che in diversi tra i siti scelti è di tutto rispetto. Le mete in questione sono: Pineto in Abruzzo e Agropoli in Campania. A seguire Maratea in Basilicata e Roccella Ionica in Calabria. Poi la bellissima Macari in Sicilia, Buggerru in Sardegna e Margherita di Savoia in Puglia.

Ovviamente dalla lista saremo noi a scegliere la località che presenta un miglior rapporto qualità prezzo. Si tratta di uno spunto e di un indice che poi sta a noi sviscerare e approfondire cercando in rete immagini rappresentative della qualità del mare e strutture recettive.

Risparmio

A volte le tariffe cambiano di molto se, ad esempio, scegliamo di pernottare un pochino verso l’interno in un B&B o in agriturismo. Questo in generale, perché per le mete indicate, ad esempio pernottare a Roccella Ionica una notte in una stanza doppia in hotel a 5 stelle per due persone nel periodo di ferragosto, costa tra i 120 e i 140 euro. Ma si può anche scendere molto pernottando in un B&B a meno di 70 euro. Questa tra le mete mare più economiche in assoluto del Sud Italia che meritano attenzione e approfondimento per godersi qualche giorno di riposo e non compromettere di molto l’economia domestica.

Ci sono poi altri modi per staccare la spina e rilassarsi spendendo davvero poco. Ad esempio, si possono considerare anche i borghi dell’entroterra per una vacanza di totale riposo. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato di diverse località e consigliamo di approfondire al seguente link.