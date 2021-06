I piccoli spazi di vegetazione con un unico colore dominante sono sempre molto affascinanti e danno un incredibile senso di ordine. La Redazione aveva già spiegato, in questo articolo, quali sono i fiori rossi su cui puntare per il giardino.

Oggi, invece, illustrerà ai suoi Lettori le meravigliose piante blu da coltivare in estate per giardini raffinati e armoniosi da far invidia a tutti. Ecco quindi le piante dal fiore blu più spettacolari su cui puntare e preziosi consigli sulla loro coltivazione.

Le specie più belle di questa stagione per un giardino fiabesco

La prima pianta che la Redazione vuole presentare è il papavero blu dell’Himalaya. Il colore di questo fiore è un blu cielo e, quando è ancora chiuso nella sua capsula, è difficile distinguerlo da un comune papavero. Le foglie sono, infatti, lunghe e leggermente pelose come comunemente accade per questo fiore. Suggeriamo di collocare la pianta in un luogo abbastanza riparato dal sole, ma comunque molto luminoso. Prediligere un terreno dal pH acido e annaffiare abbondantemente in questa stagione.

Sul podio compare anche l’Amsonia Orientalis, una pianta dal fiore blu intenso che sboccia proprio a partire da questo mese e per tutta l’estate. Questa è una pianta perenne e davvero molto resistente. Tollera, infatti, temperature anche di 20 gradi sotto lo zero. Suggeriamo di prediligere un terreno organico e sabbioso ed evitare possibili ristagni d’acqua. Annaffiare moderatamente nelle stagioni calde senza mai però bagnare le foglie.

Tra le piante blu più belle per l’estate figura anche l’Agaphantus, letteralmente “fiore dell’amore”. Bisogna posizionare la pianta in un luogo soleggiato, ma che resterà anche ombreggiato per parte della giornata. All’aspetto questa pianta ricorda probabilmente uno dei fiori blu più belli e resistenti di sempre: la campanula. Consigliamo di pacciamare il terreno durante autunno e inverno.

L’ultima straordinaria pianta dal fiore blu è la Nigella Damascena con i suoi meravigliosi fiori a 5 petali. Consigliamo di collocare la pianta in un luogo in grado di ricevere almeno 6 o 7 ore di luce solare. Riparare la pianta durante l’inverno da freddo e gelo è fondamentale per garantirle una sopravvivenza alle stagioni fredde. Non bisognerà neppure irrigare eccessivamente la pianta, perché essa resiste bene alla siccità. È però consigliabile concimarla circa una volta al mese in questa stagione.