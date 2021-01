I riferimenti storici legati alle mele sono moltissimi, questo frutto sin dall’antichità suscita interesse e curiosità. Sir Isaac Newton, Steve Jobs, i Beatles sono solo alcuni delle celebrità che hanno preso spunto dalla mela per innovare.

È riduttivo pensare che questo alimento possa essere utilizzato solamente per la nutrizione umana.

La teoria formulata da Newton prese spunto proprio dalla caduta di una mela dall’albero. Osservando questo fenomeno, lo scienziato formulò la celebre teoria della gravità che loro rese famoso per l’eternità.

Le mele cotogne possiedono moltissime virtù preziose per la salute che è buona cosa conoscere, per condurre uno stile di vita sano e longevo.

Donano benessere a livello cardiovascolare, prevenendo pericolose patologie cardiache

Ogni specie di mela possiede elevatissime concentrazione di addensanti naturali, le pectine. Queste fibre di origine naturale sono estremamente utili per l’organismo perché mantengono sotto controllo i valori del colesterolo “cattivo” e della glicemia.

Aiutano l’organismo a fronteggiare le infezioni e aumentare le difese immunitarie

Consumare questo alimento al naturale, permette di assimilare tutte le sostanze nutritive contenute in questo frutto eccezionale. L’azione antinfiammatoria è molto elevata, occorre però essere costanti e seguire una dieta mirata. L’assunzione regolare delle mele e soprattutto mele cotogne, consente di sviluppare proteine utili a fronteggiare gli agenti patogeni e superare i malanni di stagione.

Contribuiscono a eliminare le tossine e purificare il corpo

Tra gli elementi contenuti in maggiore quantità nelle mele cotogne, spiccano altissimi valori di polifenoli. Queste sostanze favoriscono la sintesi di proteine, dall’azione detossificante e curativa in grado di depurare l’organismo. La sensazione purificatrice di queste mele è fondamentale per chi segue un regime alimentare squilibrato.

Questo frutto sebbene sia stato, nel corso degli anni, accantonato è molto utile al nostro fisico. Ecco perché dobbiamo tenere a mente che le mele cotogne possiedono moltissime virtù preziose per la salute, che è buona cosa conoscere.