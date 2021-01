Le mele sono un frutto sano semplice e soprattutto economico, con cui si possono preparare le più disparate ricette, senza mai risultare ripetitivi. Il dolce che proponiamo oggi, non è la classica torta bensì le mele al cucchiaio, un dessert diverso dal solito. Un dolce che appaga tutti i sensi, delicato al palato, bello da vedere oltre che buono da mangiare. Ma scopriamo come prepararlo.

Ingredienti

1,2 kg di mele (sarebbero ideali le renette per il loro gusto acidulo e zuccherino, ma qualsiasi mela andrà bene)

½ cucchiaino di cannella;

un pizzico di noce moscata;

100 gr di zucchero;

3 albumi;

80 gr di zucchero a velo vanigliato;

succo di 1 limone;

100 gr di biscotti integrali.

Come preparare le mele al cucchiaio

Lavare accuratamente le mele, quindi pelarle e togliervi il torsolo. Porle su di un tagliere e tagliarle a fette. Quindi prendere una pentola antiaderente, e mettervi le fette di mela. Cospargerle con la cannella e il pizzico di noce moscata, aggiungere lo zucchero e lasciarle cuocere coperte per una decina di minuti, girandole di tanto in tanto. Si dovranno disfare fino a trasformarsi in una specie di purè.

Preparare una teglia antiaderente non troppo grande, e dai bordi bassi. Tritare grossolanamente i biscotti, non devono essere ridotti in polvere ma a pezzettini in modo da sentirli sotto i denti, per ottenere croccantezza. Quindi versare il composto di mele nella teglia, deve arrivare quasi al bordo. Con delle fruste o una planetaria, montare gli albumi a neve. Unirvi poco alla volta, lo zucchero a velo, facendo attenzione a non smontare le uova e un cucchiaino di succo di limone. Quando gli ingredienti saranno amalgamati, cospargere le mele con i biscotti tritati e versarvi parte della crema ottenuta, stendendola delicatamente con un mestolo. Quando il composto sarà coperto di crema, mettere quella restante in una sacca a poche con in punta il beccuccio che più piace. Decorare quindi il dolce con fiocchetti di crema fino a coprirlo del tutto e riporlo in forno statico preriscaldato a 200°. Dovrà cuocere giusto pochi minuti, il tempo che occorre per fare in modo che sulla superficie del dolce si formi una crosticina dorata e invitante.

Ed ecco le mele al cucchiaio, un dessert diverso dal solito, che sarà sicuramente apprezzato da tutti per la sua presentazione scenografica e il suo sapore delicato. Si potrebbe anche pensare di prepararlo in stampi svasati monoporzione, invece che in teglia, in modo da presentare ad ogni ospite il proprio dessert. Infine per rimanere in tema si potrebbe completare il pasto con il profumatissimo liquore alla mela, sarà di certo una gradevole sorpresa digestiva.