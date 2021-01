Le melanzane ripiene alla turca di cui il principe del Galles era golosissimo

Beau Brummell, meglio noto come Lord Brummell, è il più noto rappresentante del dandismo. Secondo la tradizione, fu proprio lui a presentare uno chef di origine turca al futuro Giorgio IV di Hannover. Tra i piatti serviti nella taverna “il Salmone Galante” di Londra c’erano proprio le melanzane ripiene alla turca (Karniyarik), di cui il principe del Galles era golosissimo. Perché non provare a prepararle in casa e ad accompagnarle con un ottimo piatto di riso bianco?

Ingredienti

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

6 melanzane lunghe;

500 ml di olio di girasole per friggere;

500 g di carne trita di agnello;

2 pomodori spellati e tagliati a cubetti;

2 cucchiai di olio EVO;

1/2 peperoncino;

pepe nero e prezzemolo q.b.;

2 cucchiai da té di sale;

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro;

2 cipolle tritate.

Preparazione delle melanzane ripiene alla turca di cui il principe del Galles era golosissimo

Prendere una padella. Versare al suo interno i due cucchiai di olio extravergine di oliva e farli riscaldare. Aggiungere la carne e farla dorare. In seguito, aggiungere anche la cipolla e i pomodorini. Appena la cipolla diventa tenera, aggiungere i pomodorini spellati e a cubetti, il cucchiaio di concentrato di pomodoro e il peperoncino. Insaporire con sale e pepe. Mescolare il tutto e lasciar cuocere per un altro paio di minuti. Quindi, dedicarsi alle melanzane. Ritagliarle in lungo in modo tale che alternino due strisce con la buccia e due senza. Prendere un’altra padella e versare al suo interno l’olio di girasole. Friggere le melanzane intere, rigirandole nel corso della cottura fino a doratura completa. Trasferirle sulla carta assorbente.

Attendere qualche minuto, in modo da dargli tempo di intiepidirsi. Inciderle in lungo con un coltello. Aiutarsi con un cucchiaio e formare un incavo in ogni melanzana. Per farlo, spingere la polpa di melanzane ai lati. Non resta che farcirle con il ripieno di carne prima preparato.

Mettere le melanzane su una pirofila con carta forno e farle cuocere a 180° per 40 minuti. Al termine di questo lasso di tempo, tirarle fuori e insaporirle con una spolverata di prezzemolo. Buon appetito!