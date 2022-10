Le melanzane farcite e cotte in questa maniera sono gustose, light e irresistibili

Cucinare le verdure in maniera gustosa e appetitosa non è sempre facile. Specie per i bambini potrebbero essere una pietanza particolarmente difficile da mettere in tavola.

Il gusto spesso non va d’accordo con quanto un cibo è sano: fritti, dolci e cibi ben conditi non vanno molto d’accordo con colesterolo e altre necessità del corpo umano. Ma si può mangiare sano e con gusto senza rinunciare a piatti piacevoli perfino da vedere.

Melanzane farcite con una ricetta facile e veloce

Grazie a questa ricetta le melanzane farcite cotte in questa maniera, per esempio, diventeranno un piatto irrinunciabile nella cucina della casa. Nessuno potrà resistere. Addirittura chiederanno tutti il bis, con un successo assicurato anche con gli ospiti. Non solo la famiglia ma anche le amiche sicuramente chiederanno informazioni sulla ricetta. Il bello è che non si tratta di nulla di difficile, bastano davvero 15 minuti per la preparazione, più una mezz’oretta per la cottura. In meno di un’ora si porterà in tavola un piatto a cui sarà difficile poi rinunciare.

Le melanzane farcite e cotte in questa maniera saranno da leccarsi i baffi

Ecco, dunque, gli ingredienti per circa due o tre persone:

750 grammi di melanzane;

200 grammi di scamorza;

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

3 cucchiai di maionese light;

2 pomodori freschi;

1 uovo;

1 spicchio d’aglio;

1 cucchiaino di paprika e 1 di origano;

semi di sesamo neri e bianchi (a piacere);

pangrattato a piacere;

pepe nero q.b.;

sale q.b.

Talmente leggere che si possono mangiare a pranzo e a cena

La preparazione è davvero molto semplice. Prima bisogna tagliare le melanzane a fette rotonde. Lo spessore dev’essere circa di 1 centimetro. Riporre le fette in una terrina. Mescolare con le mani il sale e l’olio.

In una padella antiaderente già scaldata in precedenza adagiare le melanzane e portarle a doratura su entrambi i lati, poi spegnere. Tenere la fiamma media per evitare di cuocerle troppo.

Grattugiare, poi, la scamorza e porla in una ciotola. Dopo di che, unire i pomodori, lo spicchio d’aglio grattugiato, l’uovo, la maionese e amalgamare. Aggiungere anche sale, pepe, paprika e origano e fare un composto omogeneo.

Passare, poi, le fette di melanzane nel pangrattato e porle su una teglia rivestita di carta forno. Farcire il tutto con il composto e guarnire con i semi di sesamo. Cuocere in forno preriscaldato per 10 minuti a 200°C. Da servire calde e fumanti.

