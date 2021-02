La primavera è alle porte e possiamo iniziare a sbizzarrirci con nail art dai colori freschi.

Con l’arrivo della nuova stagione, torna di moda l’unghia corta naturale e squadrata. Inoltre ritornerà anche l’amata french manicure, ma in versione rivisitata.

Se si preferisce una lunghezza maggiore delle unghie si può scegliere la forma a mandorla, sempre amata in primavera.

Quest’anno le nostre unghie avranno un tema molto importante visto il periodo: la positività e il rinascere.

Vediamo, allora, quali sono le manicure di tendenza per la primavera 2021. Il colora rosa sarà protagonista in tonalità pastello e in tutte le sue sfumature più soft.

La manicure floreale

Per le nostre unghie ci sono tante proposte floreali e romantiche.

Le margherite sono molto in voga in questo periodo. Ma tanti altri tipi di fiori saranno i veri protagonisti delle nostre unghie affiancati da decorazioni e glitter.

Nail art grafica

Richiamiamo gli anni ’70 attraverso giochi di forme geometriche, righe verticali, orizzontali e trasversali sulle nostre unghie.

Mismatched manicure

È molto in voga in questo periodo anche avere un colore di smalto diverso per ogni unghia.

Se per qualcuno l’effetto fosse troppo vistoso, si può scegliere una tonalità e poi utilizzarne più chiare o più scure della stessa colorazione.

French manicure colorata

Quest’anno la french manicure viene proposta in variante colorata.

La possiamo trovare di colore pastello, con glitter o persino in tonalità oro.

Manicure degradé

La manicure degradè è anche detta sfumata proprio per i suoi colori che diventano via via più o meno tenui.

La variante più conosciuta è la french fade.

Con questa tecnica si parte da una base neutra per poi sfumare generalmente sul bianco, crema, beige o rosa.

Manicure giallo illuminating

Circa questo colore possiamo dire che è proprio un anticipo dell’estate.

Si può scegliere smalti dal finish cremoso e brillante. Tuttavia, per creare un contrasto migliore, potremo abbinarvi un’ulteriore decorazione insolita.

Abbiamo visto quali sono le manicure di tendenza per la primavera 2021. Prepariamo le nostre unghie!