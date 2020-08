C’è una generazione, quella degli anni Settanta letteralmente cresciuta a macedonie, frullati e marmellate. Eravamo già in pieno benessere, quindi la frutta non era più un lusso, ma ancora non eravamo invasi da merendine, brioches e tentazioni di ogni tipo, per colazione e merenda. Siamo diventati grandi a pane e marmellata, d’estate con splendide macedonie di frutta e d’inverno con irresistibili frullati. Nonni e genitori ci hanno insegnato che la ricchezza della casa si misura anche nell’abbondanza di frutta e di vitamine. La nostra redazione vi suggerisce di utilizzare le macedonie di frutta: fresche, gustose e salutari da consumare in qualsiasi ora della giornata.

Come il prezzemolo

Potremmo paragonare la macedonia al prezzemolo: ovunque si trovi farà sempre bene. C’è chi la gusta a colazione, chi a fine pasto, chi a merenda e chi finisce giustamente di mangiare con una macedonia digestiva. Il nostro “team benessere” vi consiglia comunque di non comprarla in barattolo già pronta, perché può avere zuccheri aggiunti e conservanti. Meglio farla in famiglia, magari coinvolgendo i bambini come se fosse un’attività ludica. Senza contare che insegniamo loro già quanto bene faccia alla salute tutta questa frutta!

Non per forza d’estate

Non dobbiamo pensare per forza alla macedonia fresca per allontanare l’afa estiva. Ragionamento corretto, ma ricordiamo che d’inverno, esposti agli attacchi dei virus influenzali, la macedonia, con tanto succo di agrumi, crea una barriera e aumenta le difese immunitarie! Senza contare che, grazie alla sua ricchezza di fibre, è una straordinaria purga naturale per velocizzare il metabolismo. Una coppetta di macedonia di frutta fresca da 100 grammi arriva a 50 kcal.

Ogni stagione ha la sua macedonia

Fatte con frutta fresca di stagione, le macedonie di frutta: fresche, gustose e salutari hanno tante varianti:

A) Angurie e melone sono tra le prime, a cui possiamo aggiungere pesche, albicocche e banane;

B) la macedonia autunnale ha nell’uva e nel melograno i suoi pezzi da 90;

C) kiwi, mele, pere e arance la fanno da padroni in quelle invernali;

D) una variante particolare viene dalla macedonia di frutta secca con prugne, fichi, uvetta sultanina e albicocche essiccati;

E) quella esotica può contare su: ananas, mango e papaya;

F) la primaverile, una delle preferite dei bambini, con fragole, banane e succo d’arancia.

