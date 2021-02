Immaginiamoci a cucinare un buonissimo piatto per la nostra famiglia. Oppure, pensiamo di essere a pranzo in un ristorante molto carino con degli amici. O, ancora, al nostro primo appuntamento con una persona che troviamo fortemente interessante. Oppure a un pranzo di lavoro davvero importante. Indossiamo dei vestiti perfetti, impeccabili, ben stirati e profumati. E, mentre portiamo alla bocca un po’ del nostro cibo, vediamo una macchia d’olio scendere lentamente sulla nostra maglia preferita. E il danno è fatto.

Possiamo nascondere sicuramente quella macchia, ma sappiamo che potrebbe non levarsi più dai nostri capi. O forse, ci sono dei rimedi naturali che possono venire in nostro soccorso. In questo articolo avevamo già consigliato alcuni metodi per eliminare le macchie d’olio dai nostri vestiti preferiti. E oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporne un altro davvero efficace.

Il sapone di Marsiglia potrà essere davvero un grande alleato

Le macchie d’olio possono davvero diventare un incubo. Soprattutto se non sappiamo come toglierle. Intanto dobbiamo ricordarci di agire il più tempestivamente possibile. Se riusciremo a lavare la macchia in tempo, l’operazione per eliminarla sarà molto più rapida. E, in nostro soccorso in questa situazione, arriva il sapone di Marsiglia. Infatti, le macchie d’olio sui vestiti possono essere eliminate in un batter d’occhio in questo modo!

Ecco come mettere in pratica questo metodo

Prendiamo la maglietta e stendiamola su un ripiano. Ora concentriamoci sulla macchia e strofiniamo del sapone di Marsiglia su di essa. Lasciamo agire per svariati minuti, fino a che non vedremo la macchia schiarirsi e poi passiamo a sciacquare a mano la zona interessata. Se l’olio dovesse essere penetrato in modo eccessivo nel tessuto, potremo aggiungere anche del detersivo delicato per il bucato. Ora, aspettiamo che si asciughi e ripetiamo l’operazione una seconda volta. La macchia, a questo punto, dovrebbe essere completamente sparita, e noi potremo tornare a indossare il nostro abito con orgoglio!

Ora sappiamo che le macchie d’olio sui vestiti possono essere eliminate in un batter d’occhio in questo modo! Essendo a conoscenza di questo rimedio, non ci dispereremo più e potremo continuare ciò che stavamo facendo, senza preoccuparci in modo eccessivo!