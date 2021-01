Le tipiche lasagne sono formate da tre ingredienti principali: pasta fresca, ragù di carne e besciamella. Ovviamente le rivisitazioni sono davvero tantissime e infinite, una più buona dell’altra.

Tra queste rivisitazioni troviamo anche le leggerissime ma squisite lasagne di verdure senza la pasta. Si tratta di un piatto davvero molto particolare, a base di verdure e formaggio.

Ingredienti

Per preparare le lasagne di verdure abbiamo bisogno di:

a) 400g di cavolo cappuccio;

b) 200g di fontina o cheddar;

c) 170ml di latte;

d) 170ml di yogurt bianco;

e) 130m di olio circa;

f) 35g di farina;

g) 3 uova;

h) 3 peperoni verdi piccoli;

i) 2 patate;

j) 1 cipolla;

k) 1 carota;

l) ½ peperone rosso;

m) 10g di lievito per dolci;

n) peperoncino o paprica dolce q.b.;

o) sale q.b.;

p) pepe q.b.;

q) prezzemolo q.b..

Prepariamo le leggerissime ma squisite lasagne di verdure senza la pasta

Per prima cosa occupiamoci di preparare tutte le verdure. Puliamo il cavolo, eliminiamo il gambo centrale e le foglie esterne, quindi tagliamo in piccoli pezzi. La cipolla va tritata finemente, le carote e le patate tagliate a cubetti, il peperone svuotato e tagliato a pezzettini. Infine il prezzemolo deve essere lavato e tritato.

In una pentola piuttosto grande versiamo 80ml di olio nel quale andremo a soffriggere la cipolla per qualche minuto. Uniamo anche le patate e lasciamo cuocere a fuoco basso per 5 minuti chiudendo con un coperchio. A questo punto aggiungiamo anche le carote e i peperoni, e aggiustiamo con sale, pepe e peperoncino. Se non amiamo molto il gusto piccante sostituiamo il peperoncino con della paprica dolce. Mescoliamo con cura e facciamo cuocere bene tutte le verdure.

Nel frattempo in una ciotola sbattiamo le uova e aggiungiamo latte, yogurt, farina, 45ml di olio, lievito, sale, pepe e prezzemolo. Mescoliamo bene, quindi uniamo anche le verdure appena cotte e creiamo un bel composto omogeneo. Oliamo un contenitore da forno con i bordi alti e versiamo al suo interno tutto il nostro composto. Prima di infornare cospargiamo la superficie con la fontina o con il cheddar e con un pizzico di peperoncino. Lasciamo quindi cuocere in forno per circa mezz’ora a 180 °C.

Le nostre lasagne di verdure sono finalmente pronte! Mangiamole ancora caldi e filanti di formaggio per un gusto più intenso.