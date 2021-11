Se parliamo di lasagne, pensiamo subito alla ricetta di quelle alla bolognese. Certo, sono quelle che le nostre nonne, o più in generale, le nostre famiglie ci hanno fatto abituare ad apprezzare sin dalla nostra più tenera età. E, si sa bene, per noi italiani le abitudini alimentari sono sacre.

Solo in pochi riescono a scardinare delle consuetudini che tutti pensiamo sacre, come questa legata alla cottura delle zucchine. Se parliamo di lasagne, però, possiamo variare due cose in definitiva. O la pasta sfoglia o il ripieno.

Sulle varie ricette della pasta sfoglia nelle nostre cucine ci possiamo sbizzarrire di meno, dato che per ragioni di tempo tendiamo a comprarla già preparata. Ciò che possiamo fare è cambiare i vari ripieni. Infatti, le lasagne alla bolognese sono buonissime ma queste sono straordinarie e diverse dal solito.

Zucchine, fiori e altre idee

La prima variante che possiamo agilmente preparare prevede la combinazione di zucchine e dei fiori di zucca. Prendiamo una piccola padella e facciamo saltare delle zucchine tagliate a rondelle con un po’ di menta.

Quando vediamo che sono diventate morbide, iniziamo a schiacciarle con l’aiuto di una forchetta e aggiungiamo della ricotta. Infine, dopo qualche minuto di cottura, aggiungiamo anche dei fiori di zucca interi. Usiamo questo composto per andare a inserirlo nei vari strati della lasagna. La mettiamo in forno e scegliamo il consueto tempo di cottura.

Se vogliamo puntare su un’altra lasagna vegetariana, possiamo scegliere la preparazione alle erbe. Ci serviranno solo delle coste di bietole di cui prenderemo le foglie. Le facciamo bollire per un massimo di cinque minuti in una pentola con poca acqua. Le scoliamo, facendo ben attenzione a far fuoriuscire tutta l’acqua.

In seguito, le tagliamo a listarelle e ci aggiungiamo della borragine e del formaggio, come può essere il crescione. Prendiamo una padella e ci verdiamo un filo d’olio d’oliva. Facciamo saltare questo nostro composto fino a vedere che l’acqua che rimane nelle foglie delle coste pian piano si evapora.

Prendiamo un mixer e tritiamo tutto, al fine di ottenere una salsa omogenea. Spalmiamo nelle nostre lasagne questa salsa e mettiamo in forno. La cottura finale, in questo caso, può anche essere leggermente inferiore rispetto alla norma.

