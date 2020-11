Le patate sono delle verdure straordinarie. Sono facili da cucinare e qualunque sia la ricetta, il risultato è sempre sorprendente.

Le Jacket Potatoes, un piatto unico sfizioso, sono delle patate cotte al forno e farcite con condimenti di varia natura.

Sono di origine inglese ma la loro diffusione è arrivata fino in America. Si preparano al forno in poco tempo e il risultato principale lascerà a bocca aperta gli ospiti per la cena o il pranzo.

Il condimento delle Jacket Potatoes è a discrezione del cuoco. Le più classiche prevedono un formaggio filante e bacon, ma si possono preparare con qualsiasi ingrediente si ha in dispensa.

Vediamo come prepararle al meglio.

Ingredienti

Otto patate medio grandi;

100 gr di cheddar;

100 gr di pancetta;

Lavare le patate con tutta la buccia sotto l’acqua corrente per eliminare i residui di terriccio. Asciugarle bene in un canovaccio e rivestirle di carta d’alluminio.

Accendere il forno in modalità statica a 200°. Prendere una leccarda da forno, disporvi le patate e farle cuocere per circa un’ora e mezza. Aprire il forno e, con una forchetta, controllare se le patate si siano ammorbidite con la cottura nel forno.

Grattugiare il formaggio cheddar con una grattugia. Saltare la pancetta tagliata a cubetti in una padella a fuoco vivace. Quando sarà abbrustolita, metterla da parte e farla scolare del grasso su un foglio di carta oleosa per frittura.

Quando le patate hanno ultimato la cottura, metterle su di un tagliere e inciderle per tutta la lunghezza con un coltello, rompendo la carta argentata. Allargare con due forchette la patata e, nel mezzo, porvi il cheddar grattugiato e la pancetta. Rimettere in forno per qualche minuto, il tempo di far sciogliere il cheddar.

Le Jacket Potatoes sono dunque pronte. Servirle con a fianco una ottima insalata.