L’INPS, con la circolare n. 146 del 2020, è intervenuta a fornire indicazioni su come presentare la domanda per l’accesso al bonus da 1000 euro. L’istanza è stata prorogata fino al 31 dicembre, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Ristori-quater. Ebbene, vediamo quali sono state le istruzioni dell’INPS per il bonus da 1000 euro. Anzitutto, la domanda deve essere presentata telematicamente. Inoltre, i beneficiari della misura sono, in generale i lavoratori atipici e precari. Nella specie, si tratta dei lavoratori autonomi, occasionali e dello spettacolo, di quelli a tempo determinato, dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Inoltre, abbiamo gli stagionali, appartenenti anche a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, nonché i lavoratori intermittenti e gli incaricati alle vendite a domicilio. Detto elenco di beneficiari è indicato nella suddetta circolare, che rinvia all’articolo 15 del citato decreto Ristori.

Lavoratori stagionali del turismo e autonomi

Vediamo, invece, quali sono state le istruzioni dell’INPS per il bonus da 1000 euro per gli stagionali del turismo e autonomi. Ebbene, per gli stessi, ai fini dell’accesso al beneficio, sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;

2) lo svolgimento della prestazione lavorativa, per almeno 30 giornate, nel predetto periodo.

Per quanto attiene, invece ai lavoratori autonomi, l’indennità di 1.000 euro spetta in presenza dei seguenti requisiti:

1) aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;

2) l’aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; 3) non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente, né dell’indennità NASPL.

Lavoratori a termine nel turismo

Altra categoria è quella dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato, del settore del turismo e degli stabilimenti termali. In questi casi, il bonus da 1000 euro spetta in presenza, cumulativamente, dei seguenti requisiti.

1) Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato. Essi, naturalmente, devono riguardare il settore turistico o degli stabilimenti termali ed avere durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

2) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

3) assenza di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dello spettacolo

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo spetta il bonus, se ricorrono questi requisiti:

1) avere almeno 30 giorni di contributi giornalieri versati, dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, con un reddito non superiore a 50.000 euro;

2) non essere titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e senza corresponsione dell’indennità di disponibilità. Inoltre, la stessa indennità viene erogata anche a coloro che hanno almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 30 novembre 2020, cui è collegato un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Come presentare la domanda

L’ indennità in discorso spetta soltanto a chi non ha mai ricevuto alcuna altra indennità da Covid-19, in base ai decreti legge precedenti. Il termine, come indicato, è prorogato al 31 dicembre 2020 e la domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, sul sito internet dell’INPS. Il tutto, utilizzando le credenziali di accesso ai servizi INPS, quali: Pin, SPID di livello 2 o superiore, la carta di identità elettronica, la carta nazionale dei servizi. In alternativa, la richiesta può avvenire tramite il servizio di Contact Center.