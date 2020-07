Il Governo ha stanziato vari bonus per il periodo del Covid-19 ma non tutti sono finiti nelle tasche degli italiani. L’Inps con una circolare ha fornito le istruzioni amministrative per l’indennità Covid-19 di maggio.

Le varie opportunità

L’ente di previdenza nazionale ha ribadito i criteri. Liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 19 maggio 2020 hanno diritto a mille euro. Vediamo in quale caso. I lavoratori hanno l’obbligo di certificare il calo di fatturato di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

I lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata hanno la possibilità di prendere mille euro. I percipienti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Inoltre il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere cessato nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020.

I lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese del turismo e degli stabilimenti termali hanno l’opportunità di prendere un’indennità di mille euro. Rispetto a questa categoria di lavoratori è necessario fare una precisazione. La misura è rivolta per chi ha cessato non per colpa un rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Altre precisazioni da sapere

I lavoratori accedono all’indennità solo se non sono titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI. L’Inps ha agevolato la comprensione delle categorie di lavoratori destinatari della misura fornendo anche una tabella illustrativa.

Come presentare la domanda

I fruitori hanno la possibilità di ricevere l’indennità presentando domanda al servizio dedicato dell’Inps. Chi non ha le credenziali non deve disperarsi. L’Inps consente l’accesso in modalità semplificata inserimento la prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN. Dopo le istruzioni amministrative per l’indennità Covid-19 di maggio parte la corsa ad ottenere i 1000 euro.