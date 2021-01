Le irresistibili lasagne al pesto. Provare per credere

Il pesto è un alimento super gustoso, che mette d’accordo un po’ tutti in cucina. Può essere utilizzato in moltissimi modi diversi. Per i primi, con dei crostini come antipasto, semplicemente spalmato sul pane caldo.

Spesso si usa per preparare dei piatti di pasta veloci, quando si ha poco tempo. Ma in realtà il pesto si presta benissimo anche ad altre preparazioni, più elaborate.

Le lasagne al pesto, ad esempio, sono un’assoluta goduria per il palato. Si preparano molto velocemente e sono una validissima alternativa alle lasagne classiche. Il perfetto piatto domenicale, insomma. Questa versione poi è vegetariana, quindi va bene proprio tutti. Ma vediamo come preparare queste irresistibili lasagne al pesto. Provare per credere!

Ingredienti

a) Lasagne all’uovo (fresche o secche, in base alle preferenze);

b) 300 grammi di pesto al basilico;

c) 600 grammi di besciamella (meglio ancora se fatta in casa, se si ha il tempo);

d) 400 grammi di pomodoro datterino;

e) 200 grammi di parmigiano;

f) due mozzarelle fior di latte;

g) due spicchi d’aglio;

h) sale, pepe, olio extra vergine di oliva, quanto basta.

Procedimento

Per preparare queste lasagne al pesto bisogna partire dai pomodorini. Queste lasagne, infatti, sono al pesto, ma arricchite con un gustoso sugo di pomodoro datterino, che col pesto si sposa perfettamente.

Mettere a scaldare un po’ di olio in una padella. Aggiungere i due spicchi d’aglio leggermente schiacciati. Lavare e tagliare in due parti i pomodorini. Non appena l’aglio sarà leggermente dorato, aggiungere anche i pomodorini tagliati.

Salare, pepare e lasciare cuocere inizialmente senza coperchio. Dopo un poco, coprire i pomodorini con un coperchio. In totale devono cuocere per 20, 25 minuti circa.

Mentre il pomodorino cuoce, mettere la besciamella in una capiente ciotola e amalgamare con il pesto di basilico. Tagliare la mozzarella fior di latte a pezzetti, così sarà tutto predisposto.

Non appena il sugo di pomodorino sarà cotto, spegnere la fiamma e cominciare a comporre le lasagne. In una teglia dal formato classico, sporcare bene il fondo con la nostra besciamella al pesto.

Dopodiché in questa sequenza, cominciare a comporre la lasagna: mettere uno strato di pasta; poi uno strato di besciamella al pesto; i pomodorini sparsi in modo disomogeneo; disporre la mozzarella sempre un po’ in modo disordinato; infine aggiungere un abbondante strato di parmigiano.

Ripetere questa sequenza per almeno quattro strati, o comunque fino ad esaurimento degli ingredienti. Infornare a 180 gradi per 25 minuti, e 5 minuti ulteriori di grill, per una gratinatura perfetta.

E così le nostre irresistibili lasagne al pesto saranno pronte.