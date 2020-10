In molte situazioni potremmo avere bisogno di una serie di informazioni su un’automobile di cui conosciamo solo il numero di targa. Ad esempio, quando desideriamo acquistare un’auto usata, potremmo voler essere certi dell’effettivo proprietario. In caso di sinistro poi, è importante sapere se le altre auto coinvolte sono coperte da una RCA valida. Circolare con una vettura non correttamente assicurata comporta infatti rischi per sé stessi e per gli altri utenti della strada. Per approfondire questo tema, consigliamo la lettura di un nostro recente articolo. In questo articolo vogliamo fornirti le informazioni utili che puoi ottenere gratis conoscendo la targa di un’auto.

La visura

Dobbiamo premettere che la visura ufficiale ha un costo. Per ottenere il documento più completo su una vettura dovremo infatti pagare 26,49 euro all’ACI. Questo documento ci indicherà con precisione il numero del telaio, il modello e la classe di emissioni. Oltre alla cilindrata e la potenza del veicolo e la data della prima immatricolazione. Tutte informazioni essenziali per decidere se acquistare o meno un’auto usata. Il PRA rende disponibili queste informazioni tramite il proprio sito internet previo pagamento del contributo visto prima.

Se siamo coinvolti in un sinistro e temiamo che la controparte non abbia un’assicurazione valida, potremo certamente richiedere l’intervento della polizia. In alternativa, potremo verificare in tempo reale e a titolo gratuito queste informazioni sul sito del PRA. Sapremo quindi se firmare una constatazione amichevole o rivolgerci alle forze dell’ordine per ottenere un rimborso. In questo modo, per le informazioni utili che puoi ottenere conoscendo la targa di un’auto, basterà uno smartphone.

Le informazioni utili che puoi ottenere conoscendo la targa di un’auto

La polizia di Stato consente di controllare se un veicolo rientra nelle liste dei mezzi rubati. Il sito istituzionale della polizia dà infatti accesso al servizio Crimnet. Attraverso questa opzione, semplicemente inserendo il numero di targa, sapremo in tempo reale se quel veicolo è in mano ad un ladro o al legittimo proprietario. Un’informazione importantissima in molte situazioni. Posso ottenere informazioni su una targa gratis anche per verificare il corretto pagamento della tassa automobilistica. Il sito dell’ACI e quello dell’Agenzia delle Entrate offrono infatti un immediato riscontro circa il corretto pagamento del bollo auto. Questa funzionalità è molto comoda anche per verificare il proprio automezzo. Può capitare a tutti di dimenticare di saldare un bollettino. Questo servizio ci consentirà di rimediare ed evitare di incorrere in sanzioni e aggravi di spesa.