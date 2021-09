Il 2021 è stato per il titolo un continuo rialzo e un continuo aggiornare i massimi storici con un guadagno di oltre il 40% da inizio anno. In questo report discutiamo le indicazioni su come tradare le azioni Zignago Vetro nelle prossime settimane.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è rialzista e ha già raggiunto e superato il I obiettivo di prezzo in area 16,92 euro. Questo livello in passato ha svolto un ruolo molto importante. Dopo il rialzo del primo trimestre 2021, le quotazioni da aprile a fine luglio sono rimaste attaccate a questo livello prima del tentativo di un nuovo allungo rialzista. Tentativo che, però, ha trovato un validissimo ostacolo in area 18,18 euro.

A questo punto le quotazioni hanno due possibilità: o ritornano in area 16,92 euro oppure rompono la resistenza in area 18,18 euro e scattano al rialzo. In quest’ultimo caso i successivi obiettivi si trovano in area 20,3 euro (II obiettivo di prezzo) e 23,65 euro (III obiettivo di prezzo).

Una chiusura inferiore a 16,92 euro, invece, farebbe accelerare al ribasso con massima estensione ribassista in area 14 euro.

In attesa che si chiarisca lo scenario che prenderà il sopravvento, cerchiamo di capire se dai fondamentali di Zignago Vetro è possibile intuire i possibili futuri sviluppi.

Qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni in questione risultano essere sopravvalutate. Ottimi segnali per il futuro, invece, arrivano dalle stime sulla crescita degli utili nei prossimi anni. Allo stato attuale la crescita media annua del fatturato per i prossimi tre anni è attesa essere di circa il 13%. Un livello superiore sia a quello medio del settore di riferimento che a quello del mercato italiano. Negli ultimi 4 mesi, infatti, gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime sul fatturato della società.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 5%.

Le indicazioni su come tradare le azioni Zignago Vetro nelle prossime settimane: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 14 settembre a quota 18,00 euro in rialzo dello 1,01% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Nessuna inversione rialzista dei mercati con lo scenario che rimane intatto e sempre impostato al ribasso