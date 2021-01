Le uova sono l’alimento cardine della cucina. Necessarie per preparare dolci e ricette più o meno elaborate sono perfette anche per essere mangiate come portata principale.

Le uova, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nel corretto bilanciamento della dieta.

Come per ogni cosa, non bisognerà esagerare ma escluderle completamente potrebbe essere controproducente. Le uova, infatti, sono una grandissima fonte di proteine e vitamina D.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Per quanto riguarda la maggiore critica rivolta a questo alimento, la presenza di colesterolo, sono intervenuti studi scientifici. Alcuni studi, infatti, hanno dimostrato che il grasso delle uova ha impatti minimi sul livello del colesterolo nel sangue.

Alcune ricette richiedono molto tempo per essere preparate, in questo articolo si tratterà di come cucinare le uova per un pasto veloce: le incredibili tecniche per cucinare le uova in pochi minuti.

Uovo sodo

Il modo più famoso in assoluto per cucinare le uova è l’uovo sodo.

Si tratta di un modo di cottura tutt’altro che banale. Infatti, calcolare i tempi di cottura per un perfetto uovo sodo non è tra le cose più semplici del mondo.

Si consiglia di lasciare l’uovo a cuocere in un pentolino con acqua in ebollizione tra gli otto e i dieci minuti. Non dovrebbero mai essere superati i dieci minuti per evitare che il colore del tuorlo da giallo diventi verde.

Una volta passato il tempo necessario rimuovere l’uovo dall’acqua e metterlo in acqua fredda per fermare la cottura.

Uovo alla coque

L’uovo alla coque è una tecnica di cottura dell’uovo simile ma diversa rispetto a quella dell’uovo sodo. La procedura di cottura sarà la medesima ma l’uovo dovrà rimanere in acqua per molto meno tempo.

Per un uovo grande si consiglia di lasciarlo in acqua da quarantacinque secondi fino a un massimo di due minuti e un quarto.

Nel caso si lasciasse per più tempo il tuorlo tenderebbe a cuocere e questo impedirebbe di portare in tavola un uovo alla coque.

Uova strapazzate

Per cucinare delle perfette uova strapazzate bisognerà seguire alcuni accorgimenti per evitare che si trasformino in una frittata o in una omelette.

Bisognerà prendere le uova e sbatterle in una terrina, aggiungendo sale, pepe e due cucchiaini di latte. Successivamente bisognerà farle rapprendere in una padella con burro, sempre mescolando.

Le uova strapazzate vengono cucinate in mille modi diversi, con l’aggiunta degli ingredienti più disparati.

Uovo in camicia

Tra le incredibili tecniche per cucinare le uova in pochi minuti non potevano mancare le uova in camicia. La procedura per cuocere l’uovo in camicia non è per niente semplice, anche se veloce.

Bisogna prendere un pentolino, riempirlo d’acqua e aceto e portare il tutto ad ebollizione.

Aprire un uovo alla volta nell’acqua in ebollizione facendo attenzione a non rompere il tuorlo.

Con un cucchiaio fare rapprendere l’albume intorno al tuorlo. Appena pronto togliere l’uovo in camicia e immergerlo in acqua fredda per fermare la cottura.

Uova in cocotte

Si tratta di un piatto tipico della cucina francese. Sono preparate principalmente utilizzando burro e erbe aromatiche in cocotte in ceramica, perfette da utilizzare in forno.

Bisognerà separare i tuorli dagli albumi, mettere i tuorli nelle cocotte e unire insieme gli albumi in una ciotola.

Montare gli albumi per ottenere una schiuma morbida aggiungendo un po’ di panna, sale e pepe.

Versare la crema di albumi sui tuorli fino a ricoprirli e metterli a cuocere in forno.

Andranno cotti a 200 gradi in forno statico da sei a otto minuti a seconda della consistenza che si vuole ottenere.

Ne esistono diverse varianti ed abbinamenti, infatti possono essere abbinate a funghi, tartufo, salmone o verdure come spinaci o asparagi.

Uova matte

L’ultima tra le incredibili tecniche per cucinare le uova in pochi minuti è un piatto semplicissimo preparato utilizzando uova e formaggio filante. Nel tegame fare sciogliere una noce di burro e aggiungere le uova.

Non appena inizieranno a cuocere tagliare a pezzettini il formaggio tipo provola. Coprire con il coperchio e lasciare cuocere per circa cinque minuti.

Una volta che il formaggio sarà sciolto aggiungere sale e pepe.

Altre incredibili tecniche per cucinare le uova in pochi minuti in questo articolo.