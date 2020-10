L’olio di oliva si usa soprattutto in cucina. È qui che lo conosciamo come olio dalle proprietà culinarie e benefiche molto apprezzate. Ma anticamente erano diversi i campi in cui si utilizzava. Eccone qualcuno, che mostra le incredibili proprietà dell’olio extra vergine di oliva per il corpo.

Olio struccante

L’olio di oliva ha delle alte capacità emollienti, ed è ottimo per struccarsi. Infatti oltre che possedere la capacità di togliere anche i trucchi più carichi, si prende cura della pelle, magari irritata da trucchi di scarsa qualità. È perciò un olio che può essere utilizzato con fiducia per pulire a fondo la pelle dal trucco.

Olio per la pelle

Per le nostre nonne, l’olio extra vergine di oliva era il punto di riferimento per la cura della pelle. E non solo perché non c’erano molte possibilità economiche. Infatti ai tempi, la bellezza si considerava un lusso. Perci;, ci si prendeva cura del proprio aspetto con ciò che si aveva a disposizione. Ma anche perché le proprietà dell’olio extra vergine di oliva giustificavano questo utilizzo.

Non tutti sanno che il segreto di bellezza di Sofia Loren, prima che diventasse la grande attrice di cinema, era l’olio che usava per prendersi cura della sua pelle!

L’olio extra vergine di oliva, essendo un olio molto prelibato, è ricco di sostanze utili all’epidermide, come la vitamina E dagli effetti elasticizzanti. Bisogna anche dire che, essendo un olio leggermente grasso, è più adatto alle pelli secche, che troveranno sicuro giovamento dal suo utilizzo.

Quando si applica, lo si fa in piccole quantità, per dare la possibilità alla pelle di assorbirlo.

Le incredibili proprietà dell’olio extra vergine di oliva per il corpo. Olio per i capelli

L’olio di per sé è una sostanza che può aiutare i capelli a trovare la loro vitalità. Quello extra vergine di oliva può essere usato, in tutta tranquillità per i capelli. Dopo lo shampoo, quando sono ancora umidi, si massaggiano con l’olio e si lasciano asciugare. Se il clima non lo permette, si possono ungere i capelli asciutti e, avvolti in un asciugamano, lasciar assorbire l’olio lungo la notte. Al risveglio i capelli saranno morbidi e lucenti.