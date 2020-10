Le incredibili proprietà dell’alimento più piccolo e più salutare che esista al mondo

Non potremo dirci soddisfatti della nostra alimentazione se non cominceremo a usare questo alimento, che ne cambierà in meglio le abitudini. Dal potere nutritivo eccezionale, ci permetterà di avere una salute più forte e più energia a disposizione. Diamo spazio alle incredibili proprietà dell’alimento più piccolo e più salutare che esista al mondo.

Tutta la forza di un seme

I semi sono un vero concentrato di energia. In essi è racchiusa la forza vitale che darà vita ad un albero maestoso. Gli antichi conoscevano bene le loro proprietà, ed era comune mangiarli durante il pasto. Anche noi stiamo riscoprendo tutto il valore di questo alimento, e tutti i suoi benefici.

I benefici per il nostro corpo

I semi più usati a tavola sono quelli di zucca, sesamo, girasole, lino, canapa, papavero, finocchio, cumino, melograno e albicocca. Ogni seme ha le sue caratteristiche nutritive. In generale aiutano a mantenere l’equilibrio del corpo non acido, prevenendo così pericolose infiammazioni. Diminuiscono inoltre il colesterolo nel sangue, controllano l’assorbimento dello zucchero e aiutano nelle funzioni intestinali.

Ogni seme ha delle sue caratteristiche

I semi di zucca sono ricchi in triptofano, una sostanza che ci fa sentire ben disposti perché migliora l’umore e ci dona energia positiva. Ricchi anche di magnesio, ci rilassano e ci danno un buon riposo. Inoltre hanno una forte proprietà antinfiammatoria, molto utili per chi soffre d’infiammazione della prostata.

I semi di canapa svolgono una protezione cardiovascolare e neurologica, perché ricchi di grassi omega 3 e omega 6, oltre a proteine e fibre. Inoltre i semi di lino proteggono il cuore e sono molto utili per la pelle, i capelli e le unghie, quelli di sesamo donano al nostro corpo calcio, potassio, ferro, vitamina B1, zinco e fosforo. I semi di finocchio e di cumino posseggono indubbie proprietà digestive e antinfiammatorie.

Ideale arricchimento per le insalate, si possono aggiungere anche nelle minestre, tritati o interi, e a colazione buoni nello yogurt. Si possono consumare tranquillamente fuori dai pasti come snack, o da assaggiare uniti ad una macedonia di frutta. Fanno bene e ci aiutano a completare l’apporto nutritivo al nostro corpo.

Essendo semi, hanno una base oleosa, per cui non bisogna mangiarne in modo smoderato.

