Che i vari popoli della Terra siano diversi tra loro, almeno nell’aspetto, non è un segreto. Si riscontrano popolazioni più alte, altre più basse, in alcune quasi tutti sono biondi, in altre fioccano i capelli neri. Ci sono però delle differenze genetiche più profonde che potrebbero stupirci. Le incredibili differenze genetiche tra europei e asiatici, ad esempio, hanno a che fare con sudore e cerume.

Come cambiano sudore e cerume

Quali sono, quindi, le differenze tra il nostro sudore e cerume o quello degli asiatici? La differenza principale riguardante il sudore non sta tanto nella quantità di sudore prodotto, ma nel suo odore. Il nostro sudore, infatti, puzza molto di più di quello degli abitanti dell’Asia orientale.

Pare, infatti, che nel nostro corpo proliferino più batteri responsabili della tipica puzza di sudore. Le differenze riguardanti il cerume sono perfino più curiose.

Quasi tutti gli europei, ma anche gli africani, sono abituati ad avere cerume umido e bagnato. In Asia, soprattutto in Asia orientale e in parte nel Sud-Est asiatico, e tra i nativi americani, il cerume è, invece, secco. Si presenta, quindi, sotto forma di “briciole”.

Le incredibili differenze genetiche tra europei e asiatici

Quali sono, quindi, le cause di queste incredibili differenze? Secondo diversi studi come quello di Yoshiura e colleghi 2006 e Ohashi, Naka, and Tsuchiya del 2011, il segreto sta nei nostri geni.

La produzione di sudore puzzolente e cerume umido è, infatti, collegata alla funzione dello stesso gene, l’ABCC11. Nelle popolazioni asiatiche questo gene ha perso gran parte della sua funzionalità.

L’ABCC11 è, infatti, legato alle ghiandole apocrine e alla produzione di sudore. Queste ghiandole, infatti, producono anche lipidi e proteine che potrebbero essere responsabili dell’odore corporeo.

Il cerume secco, in assenza di funzionamento di ABCC11 potrebbe, quindi, essere solo una conseguenza casuale. Si pensa, infatti, che l’assenza di ABCC11 sia avvenuta come adattamento ai climi freddi del Nord dell’Asia. La presenza o l’assenza di ABCC11 influenza anche altri fattori come il colesterolo, il pancreas, i reni e il sistema digerente.