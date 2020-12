Le gustose ed irresistibili palline light da preparare con pochi ingredienti

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco la ricetta per preparare irresistibili palline light per gustose cene o aperitivi, da preparare con pochissimi ingredienti.

Il segreto per un’ottima riuscita di questa ricetta è rispettare i vari tempi di lievitazione e ciò è importante perché renderà questa preparazione davvero speciale. In fondo è solo una questione di tempo e di organizzazione. Infatti, mentre la pasta lievita, si potrà fare qualsiasi faccenda senza preoccuparsi se l’impasto lieviterà di più del tempo indicato.

Palline gustose. Ingredienti per 4 persone

300 g di farina

150 g di burro sciolto

2 uova e un tuorlo

mezzo cubetto di lievito di birra

latte

un cucchiaino di zucchero

pepe

sale

250 g di olive verdi (per la farcitura)

Procedimento

In ciotola sciogliere il lievito in 3/4 cucchiai d’acqua tiepida e aggiungere pian piano 100 g di farina, un cucchiaino di zucchero e impastare fin quando non si sono amalgamati tutti gli ingredienti. L’impasto del lievitino ottenuto dovrà essere coperto da una pellicola per alimenti e lasciato a lievitare in luogo tiepido per mezz’ora (anche in forno di casa con luce accesa).

Nel frattempo in un’altra ciotola riporre il restante della farina, il burro sciolto a bagnomaria, le 2 uova e impastare. Al centro il lievitino preparato prima, che nel frattempo è ben lievitato. Impastare il tutto finché non si ottiene un impasto morbido ed elastico e formare un panetto.

Coprire il panetto e la lasciarlo lievitare in un luogo tiepido finché non sarà raddoppiato di volume. Successivamente dividere l’impasto in tante palline di circa 20 g e in ogni pallina al centro inserire un’oliva. Riporle sulla teglia rivestita di carta forno ben distanziate fra loro perché tra lievitazione e cottura si gonfieranno.

Far lievitare ancora per un’ora e successivamente spennellare delicatamente la superficie delle palline con il tuorlo d’uovo diluito con un po’ di latte insaporito con sale e pepe. Cuocere in forno riscaldato a 200°C per mezz’ora circa e lasciar raffreddare prima di servire.

