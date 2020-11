Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Queste crocchette sono frutto di una ricetta tipica della Calabria. Fanno parte del sapere di mamme e nonne. Sono molto differenti dalle solite polpette. È una ricetta che si tramanda da generazioni con una certa sfida a chi sa farle nel migliore dei modi. Queste crocchette hanno un procedimento assai diverso da quello conosciuto per le polpette tradizionali, arancini o crocchette di riso. In queste polpette non c’è la pastella e il pane grattugiato. Una volta preparate si immergono direttamente nell’olio e si fanno friggere in modo che formino una crosta croccante e dorata. Si presentano morbide e gustose. Le gustose crocchette calabresi della nonna si realizzano con una ricetta semplice ed economica. Possono essere un buon antipasto o un secondo di tutto rispetto.

Ingredienti per una porzione di 30 crocchette di riso fritte

6 uova medie;

un po’ di prezzemolo;

600 gr riso;

1 cucchiaio di sale fino;

3 cucchiai colmi di parmigiano grattugiato;

sale per la cottura del riso q.b.;

olio evo q.b.;

pepe q.b.;

olio per frittura.

Procedimento

Andiamo a scoprire i passaggi per preparare le gustose crocchette calabresi della nonna. In abbondante acqua salata lessare il riso che deve avere la giusta cottura, non deve essere molto cotto. A fine cottura versare qualche bicchiere d’acqua fredda nella pentola e mescolare il tutto. Scolare il riso e lasciarlo raffreddare.

Quando il riso si sarà raffreddato, trasferirlo in una grande ciotola e condire con formaggio grattugiato, prezzemolo tritato, sale pepe. Al riso aggiungere le uova e amalgamare il tutto. Quando uova e riso saranno unite, mescolare piano, ma senza che il riso diventi poltiglia per cinque minuti. Si noterà che il composto è perfettamente amalgamato.

Ungere le mani con olio evo, staccare piccoli pezzetti dell’impasto e iniziare a preparare le crocchette di riso dando alla forma un aspetto allungato.

Trasferire le crocchette pronte su un vassoio con sopra carta forno e mettere sul fuoco abbondante olio. Quando l’olio sarà caldo immergere una crocchetta e se ritorna in alto e l’olio frigge vuol dire che la sua cottura è terminata. Cuocerle senza girarle fino a quando non si vedrà la doratura. A questo punto girare con una forchetta a fuoco lento per una cottura omogenea su tutta la crocchetta. Si toglie l’eccesso dell’olio con un po’ di carta forno. Realizzare l’impasto quando il riso è freddo altrimenti non potrà addensarsi con gli altri ingredienti. Le gustose crocchette calabresi della nonna, si servono solitamente calde e fumanti ma sono buone anche fredde.