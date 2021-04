Per evitare di ingrassare, in particolare quando si è a dieta, gli esperti suggeriscono che non si dovrebbero superare le 400 calorie per ogni pasto principale.

Tra un pasto e l’altro non si deve mangiare, perché rischiamo di superare la quantità di calorie giornaliere di cui il nostro organismo ha bisogno.

Per molti, risulta difficile non soffrire la fame tra un pasto principale e l’altro, per cui in questo articolo consigliamo quali sono le gustose colazioni dolci o salate che ci tengono sazi fino a pranzo. In questo modo dimenticheremo il senso di fame, non mangeremo fuori orario e eviteremo di ingrassare.

Ecco le gustose colazioni dolci o salate che ci tengono sazi fino a pranzo.

Colazione con fette biscottate

Un classico è la buona colazione con le fette biscottate di grano o integrali spalmate con burro di noccioline e di banane.

La quantità è di due fette biscottate, integrate con mirtilli freschi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Colazione con il salato

Per chi preferisce il salato, può optare per una omelette al formaggio, con una fetta di pane di grano tostato, farcito con una porzione di spinaci e fior di latte.

Si può scegliere anche una frittata con formaggio e prosciutto crudo o cotto.

Colazione con il latte

Si può scegliere di fare una colazione con zuppa di latte, cereali e un po’ di miele, accompagnata da un bicchiere di spremuta di arancia, senza zucchero.

Possiamo sostituire il miele con una porzione di frutta fresca o di piccoli frutti di bosco.

Colazione con dolce e salato

Si può scegliere una colazione con entrambe le opzioni, dolce e salato.

Optare per un toast con una omelette, non è una cattiva idea, magari accompagnato da una tazza di caffellatte con dolcificante, per evitare lo zucchero.

Un’altra colazione, con entrambe le opzioni può essere fatta con ciambelle vuote e farcite con del formaggio cremoso.

Colazione con yogurt e frutta

La colazione con lo yogurt e la frutta è fresca e salutare.

Si può versare un vasetto di yogurt magro in un contenitore con della frutta fresca e amalgamare i due ingredienti.

Colazione con le cialde

Si può scegliere di prepararsi delle cialde con del gelato al gusto di fior di latte. Evitare i gusti alla frutta e alle creme, perché si rischia di assorbire troppe calorie che in parte sono già presenti nella cialda.

Colazione con il pancake

Si può optare per una colazione con il pancake.

Per evitare di renderlo troppo calorico, non farcirlo con le creme ma aggiungere miele o frutta.