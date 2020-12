Le piante grasse, per la loro bellezza e versatilità. sono tra le più acquistate per abbellire gli appartamenti,

Non richiedono una cura eccessiva, possono essere tenute anche da chi non ha molto tempo da dedicare.

Sul mercato ci sono diverse varietà, dalle particolari forme geometriche e dai bellissimi fiori.

Ecco alcune fra le graziose piante grasse da curare facilmente e per abbellire la casa

Euphorbia Mili

È una pianta originaria del Sud Africa.

È costituita da un fusto con spine, grandi foglie e fiori gialli o rosa.

Se viene innaffiata con regolarità, i suoi fiori durano molto tempo.

Cactus Zebra

È una pianta che si adatta molto all’interno di un appartamento. Ha bisogno di molta luce, cresce lentamente e raggiunge i pochi centimetri di altezza. Il suo nome, deriva proprio dalle classiche foglie lunghe, carnose e striate di bianco.

È una pianta originaria dell’Africa meridionale.

Lithops

Sono originarie dell’Africa e per la loro forma particolare, simile alla pietra, sono denominate le pietre viventi.

Si adattano bene agli appartamenti, sono costituite da due sole foglie centrali dove al centro, durante l’estate, spunta un fiore.

Frailea

È una piccola pianta che ama la penombra, non richiede cure particolari. Ha dei grandi fiori gialli che, hanno la caratteristica di auto impollinarsi.

È una pianta originaria dell’America del Sud.

Cactus di Natale

Il suo nome deriva dal fatto che fiorisce nel periodo natalizio.

Ha delle lunghe foglie ricadenti e dei bei fiori rosa o rossi.

Aloe vera fra le e graziose piante grasse da curare facilmente e per abbellire la casa

È una pianta grassa originaria dell’Africa settentrionale. Ha delle lunghe foglie carnose ed ama il caldo e la luce.

È una pianta nota per le sue proprietà curative e cosmetiche.

Sedum morganianum

La caratteristica di questa pianta grassa è che cresce a cascata.

In casa va posizionata su una mensola oppure sospesa.

Le foglie sono verdi e carnose e i fiori sono di colore rosso o rosa e nascono nei mesi di aprile e maggio.