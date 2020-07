Le grandi manovre su un titolo bancario del Ftse Mib dove porteranno le quotazioni? È la domanda cui risponde lo studio elaborato dal nostro Ufficio Analisi.

Del tentativo di Del Vecchio di scalare Mediobanca abbiamo già scritto più volte in passato. Al momento tutto è congelato in attesa del parere della BCE sulla richiesta del patron di Luxottica di salire al 20% nella banca di Piazzetta Cuccia.

In attesa del verdetto, le attese degli analisti sul titolo bancario sono molto buone. Al momento, infatti, il consenso medio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa. L’ottimismo degli analisti, però, non è supportato dai fondamentali.Se, ad esempio, si considera la valutazione basata sui multipli degli utili, Mediobanca risulta essere sopravvalutata rispetto al settore di riferimento.

Mediobanca(MIL:MB) ha chiuso la seduta del 24 giugno a quota 6,46€ in ribasso del 5,72% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La chiusura del 14 luglio è stata molto interessante e potrebbe avere conseguenze molto positive per Mediobanca. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura giornaliera è stata superiore all’importantissima resistenza in area 7,0117€ (I° obiettivo di prezzo). Ci sono, quindi, tutti i presupposti per raggiungere il II° obiettivo di prezzo in area 7,827€. La massima estensione del rialzo si trova in area 8,6315€.

Un segnale negativo si avrebbe nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 7,0117€

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma il I° obiettivo di prezzo in area 6,053€ sta agendo da forte punto di accumulazione che non lascia andare le quotazioni, ne’ in una direzione, ne’ nell’altra.

Al momento, però, lo scenario più probabile è quello che vede le quotazioni puntare il II° obiettivo di prezzo in area 9,5943€. La massima estensione del rialzo si trova in area 12,3696€.

Per una ripresa del ribasso, invece, attendere chiusure settimanali inferiori a 5,7578€.

Time frame mensile

Nel lungo periodo la tendenza in corso è ribassista. Tuttavia le quotazioni stanno rimbalzando dirigendosi verso un’importante area che potrebbe essere decisiva per il futuro di Mediobanca. Chiusure mensili superiori a 7,63€/7,89€, infatti, aprirebbero le porte al raggiungimento di area 11,7432€.

Al ribasso, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.