Le gonne sono da sempre un capo femminile molto elegante da portare anche in inverno.

Però, molte di noi in inverno preferiscono indossarle poco per il timore di avere freddo, in modo particolare alle gambe.

La caratteristica delle gonne dell’inverno 2022 è proprio quella di garantire che ciò non avvenga, grazie alla scelta dei tessuti e dei modelli giusti.

Quali sono le gonne dell’inverno 2022 per essere sexy ed eleganti senza sentire freddo?

La giusta scelta ci permette di avere nel nostro armadio gonne sia lunghe che corte con modelli di tendenza.

In questo articolo vediamo quali sono questi modelli, e come indossarli per non patire il freddo.

Anche quando fuori fa freddo possiamo tranquillamente indossare una gonna corta, l’importante è sceglierla in tessuti caldi e abbinarla con calze doppie, in cashmere, in lana, oppure in cotone termico e con stivali alti.

Le gonne tartan

Tra le vetrine di negozi sicuramente vedremo dei bei modelli di gonne in stile tartan, corte a portafogli, a quadri ed impreziosite da file di bottoni metallici.

Le gonne di lana

In molte opteranno per delle belle e calde gonne in lana, sia lunghe che corte. La scelta cadrà sui modelli quadrettati con sopra top o maglie a tinta unita. I modelli saranno caratterizzati da vita alta, con o senza tasche. Vedremo gonne in lana semplici, a fantasia o a tinta unita e alcune avranno indietro la zip, l’elastico in vita, oppure la cintura.

Le gonne in maglia

Le gonne in maglia sono tra le più richieste dell’inverno 2022. La caratteristica del tessuto è l’eleganza e la confortevolezza.

I modelli sono quasi esclusivamente di lunghezza media e arrivano un po’ sotto al ginocchio.

Tante sono le versioni di questo capo, le vedremo in tinta unita, a fantasia, a righe e in stile animalier.

Le gonne dell’inverno 2022 per essere sexy ed eleganti senza sentire freddo. Le midi

Questi modelli scendono fino al ginocchio e saranno dritti o anche svasati. Le più gettonate saranno le gonne plissè e quelle dai colori più scuri come il verdone, il blu e il nero.

Le gonne in ecopelle

Le gonne in ecopelle potrebbero sembrare fredde, in realtà resta solo un’impressione perché sono dotate di un caldo rivestimento interno. Quest’anno ne vedremo tante esposte in vetrina, di ogni tipo e colore.