Le golose polpette estive sono l’irresistibile piatto che conquista per la sua bontà

Le polpette sono tra i piatti più amati e consumati dagli italiani. Conquistano grandi e piccini e sono semplici e veloci da preparare. Quella che vogliamo consigliare oggi è una ricetta davvero gustosissima. Si tratta di polpette non a base di carne ma che prevedono come ingredienti principali le patate e i peperoni. Vediamo insieme come prepararle passo dopo passo.

Ingredienti

350 gr. di patate;

3 peperoni;

2 uova medie;

30 gr. di formaggio grattugiato;

100 gr. di olive nere;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo fresco q.b.

1 litro di olio di semi per friggere;

1 cucchiaio di olio evo;

50 gr. di farina;

50 gr. di pangrattato;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare queste deliziose polpette, iniziamo lavando le patate e mettendole in una pentola con acqua fredda. Incidiamo con un coltello la loro buccia e facciamole cuocere per circa 40 minuti. Lasciamole raffreddare e peliamole. Schiacciamole con uno schiacciapatate e mettiamole da parte.

Nel frattempo, laviamo e tagliamo i peperoni a pezzetti piccoli. Mettiamoli in un tegame insieme all’olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio. Copriamo e facciamoli cuocere per circa un quarto d’ora. Togliamo lo spicchio d’aglio ed uniamo i peperoni alle patate rimuovendo l’olio in eccesso. Tagliamo le olive a pezzetti piccoli, tritiamo il prezzemolo, uniamo il formaggio grattugiato ed aggiungiamoli al resto. Saliamo e pepiamo a piacere ed amalgamiamo per bene tutti gli ingredienti.

Far cuocere le polpette

Con le mani leggermente umide formiamo le nostre polpette. Mettiamo in tre ciotole separate la farina, le uova e il pangrattato e procediamo con la panatura in quest’ordine. Adagiamo le polpette su una superficie piana e prepariamo un tegame capiente in cui mettiamo l’olio di semi. Una volta che l’olio sarà ben caldo, immergiamo le nostre polpette poche alla volta. Quando saranno ben dorate in maniera uniforme rimuoviamole con una schiumarola. Adagiamole sulla carta per fritti e finalmente saranno pronte per essere gustate. Le golose polpette estive sono l’irresistibile piatto che conquista per la sua bontà e che farà impazzire grandi e piccini.

