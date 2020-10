Sta arrivando la stagione della scarola: nel periodo che va dall’autunno verso l’inverno, infatti, si trovano i migliori esemplari di questo ortaggio. Inoltre questa verdura, oltre ad essere molto versatile, è usata come ingrediente principale all’interno di una frittura partenopea. Infatti, tramite questo sapore, sarà possibile chiudere gli occhi e immaginare di trovarsi ai piedi del Vesuvio. Ecco, oggi, svelato il segreto per preparare le golose frittelline di scarola di Napoli, uno sfizio tutto da gustare.

Gli ingredienti necessari

Elenchiamo, dunque, di seguito gli ingredienti occorrenti per preparare le golose frittelline di scarola di Napoli:

a) un cespo di scarola;

b) 300 grammi di farina 0;

c) sei filetti di acciughe sotto vetro;

d) 220 grammi di acqua frizzante;

e) uno spicchio d’aglio;

f) 80 grammi di pinoli;

g) 80 grammi di pecorino grattugiato;

h) 5 grammi di lievito di birra fresca;

i) olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta;

l) olio di semi di arachidi per friggere, quanto basta.

Il procedimento

Per prima cosa è necessario preparare la pastella. L’importante è sciogliere i 5 grammi di lievito di birra nel quantitativo indicato di acqua frizzante.

Prendere una terrina ampia e versarci la farina di qualità 0: aggiungere man mano l’acqua con il lievito e incorporare bene il tutto. Aggiungere il pecorino finemente grattugiato e mescolare bene.

Coprire il recipiente con una pellicola di nylon e lasciare innescare il processo di lievitazione. Il composto dovrà raggiungere il doppio del volume.

Nel frattempo è necessario lavare la scarola e asciugarla con un canovaccio. Mettere in una padella le acciughe insieme all’aglio e all’olio. Buttare dentro la scarola, facendola rosolare per venti minuti circa.

Una volta trascorso questo lasso di tempo, bisogna togliere l’aglio e lasciare la verdura da parte a raffreddare. Una volta che la scarola avrà raggiunto la temperatura ambiente, aggiungerla all’impasto fatto in precedenza.

Lasciare riposare il tutto per altri venti minuti. Appena trascorso il tempo di riposo, è giunta l’ora di friggere, scaldando l’olio di semi in una padella con bordi alti.

Buttare dentro man mano la pastella quando l’olio comincerà a sfrigolare. Quando l’impasto sarà cotto e ben dorato, è arrivato il momento di raccogliere le frittelle con una schiumarola. Servire in tavola le frittelle ben calde.

Ecco spiegato, dunque, come preparare le golose frittelline di scarola di Napoli, uno sfizio tutto da gustare. Non perdetevi altre preparazioni presenti sul sito, come la ricetta per un contorno autunnale, i funghi trifolati.