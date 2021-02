Se si vive in montagna le piante che terremo in casa e in giardino avranno alcune specifiche caratteristiche. Se invece si vive al mare le piante saranno altre. Perché ogni pianta ha il suo habitat preferito e bisogna rispettarlo. Inoltre in questo modo la percentuale di morte delle piante sarà inferiore, perché il clima è a loro favorevole. Vediamo allora le giuste piante d’avere in casa e giardino adatte al clima marittimo.

Una casa con le piante è più facile da vivere

È sempre bello avere la casa adornata con delle piante, per non parlare di un bel terrazzo con la vista sul mare. Un errore che molti fanno è quello di pensare che ogni pianta vada bene in un clima marittimo, ma non è proprio così.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le giuste piante d’avere in casa e giardino adatte al clima marittimo

Una pianta molto resistente e bella da mettere sia in casa sia in terrazzo è la bougainvillea. Questa pianta ama veramente tantissimo il sole: infatti può essere messa sotto i raggi diretti senza problemi. Unica cosa fondamentale è ricordarsi di annaffiarla tutti i giorni. Un’altra pianta simile è l’oleandro, resistente al sole diretto e che ha bisogno di molta acqua.

Quelle da giardino

Vediamo ora invece alcune piante da mettere in giardino. Sicuramente una pianta molto bella e colorata è la mimosa marina. Questa è una pianta che non necessita molte attenzioni, e nonostante ciò regala grande gioia.

Dalle tonalità invece rosee è la tamerice. Una pianta arbustiva che potrebbe arrivare a 6 o 7 metri d’altezza. La chioma è veramente interessante sia per il colore sia per la forma dei rami.

Un’altra pianta sempre dai fiori rosa è l’acacia di Costantinopoli. Questo è un vero e proprio albero, che può arrivare fino a 12 metri di altezza. La cosa bella di questo albero, oltre ai fiori, è la forma della chioma ad ombrello.

Approfondimento

Una pianta da casa praticamente immortale, sempre verde e che non ha bisogno di attenzioni.