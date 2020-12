Poco pratici ai fornelli, ma comunque desiderosi di cimentarsi nella preparazione di un dessert veloce e invitante per gli ospiti? La ricetta che segue può essere la soluzione al problema: le ghiotte girandole alla Nutella semplici da preparare che conquisteranno tutti! Questa preparazione non richiede particolari attrezzature ed è imperdibile per tutti i Nutella addicted. Per preparare il piano di lavoro bastano un mixer, una ciotola, un mestolo, della carta da forno e il gioco è fatto. Quindi si può allacciare il grembiule e buon divertimento!

Ingredienti

300gr di biscotti Pan di Stelle o simili;

100 ml latte intero;

50 gr di zucchero a velo;

1 cucchiaio di cacao amaro;

2 cucchiai di Amaretto di Saronno;

50 gr di mandorle tritate;

Nutella quanto basta.

Preparazione

In un mixer tritare i biscotti fino a ridurli in polvere, trasferirli in una ciotola e aggiungervi il cacao amaro, le mandorle tritate, lo zucchero e l’Amaretto di Saronno. Versare quindi il latte intero poco alla volta, così da amalgamare bene tutti gli ingredienti. Terminata questa operazione, il composto si sarà rassodato, quindi formarvi un panetto. Avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo a riposare in freezer per una trentina di minuti.

Trascorso questo tempo, si potrà riprendere il panetto dal frigo. Porlo quindi fra due fogli di carta da forno e stenderlo fino a farlo diventare dello spessore di 1 cm. Spalmare la nutella su tutta la sua superficie e arrotolarlo. Chiuderlo ai lati, dandogli la forma di un grosso salame, chiuderlo in un rotolo di carta da forno e riporlo in frigo fino al momento di servirlo. Giunto il momento del dessert, tagliarlo a fette. Disporle su un bel vassoio per renderlo ancor più invitante, perché anche l’occhio vuole la sua parte!

Le ghiotte girandole alla Nutella semplici da preparare che conquisteranno tutti, andranno letteralmente a ruba! Per gli amanti del cioccolato, ma poco pratici in cucina, un’altra interessante alternativa potrebbero essere dei golosissimi bocconcini al pandoro. Altrettanto golosi ed irresistibili, da provare!