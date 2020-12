Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi le ghiande vengono usate principalmente a scopo ornamentale o per l’alimentazione degli animali. Ma forse non tutti sanno che si tratta in realtà di una risorsa preziosa anche per la nostra alimentazione.

Sembra strano, ma le ghiande che vediamo molto spesso abbandonate a terra sotto le grandi querce, sono in realtà un tesoro che aspetta soltanto di essere raccolto e gustato. Anche se le ghiande non sono un cibo tipico della nostra dieta, in realtà sono commestibili dopo un semplice trattamento, e in alcune tradizioni culinarie hanno un ruolo di primo piano.

Proprio così: le ghiande sono commestibili e buonissime, ecco una ricetta tradizionale per gustarle a casa.

Prima bisogna trattarle

Prima di poterle utilizzare in cucina, le ghiande vanno trattate per estrarre il tannino, una sostanza amara contenuta all’interno del frutto, che in grandi quantità può anche essere tossica. Ma niente paura, liberarsene è facilissimo. Innanzitutto lasciamo seccare le ghiande per qualche giorno, in modo che siano più facili da sbucciate. Quando le ghiande sono secche, eliminiamo il cappello e il ‘guscio’ più esterno. Poi tagliamo le ghiande in pezzi grossolani. Mettiamole a bagno in acqua calda, e cambiamo l’acqua circa ogni ora per un periodo dalle 5 alle 10 ore. Assaggiamo un pezzettino di ghianda per controllare lo stato dell’operazione: se non è amaro, vuol dire che le ghiande sono pronte. Estraiamole dall’acqua, lasciamole asciugare, e tritiamole finemente fino a ottenere una “farina grossolana”.

Ingredienti per i pancakes di ghiande

a) 100 gr di ‘farina di ghiande’

b) 50 gr di farina 00

c) 1 uovo

d) 100 ml di latte

e) 1 cucchiaino di miele

f) 2 cucchiaini di burro

Le ghiande sono ingrediente tipico e tradizionale della dieta dei Nativi Americani, che ci tramandano questa semplicissima ricetta dei pancakes di ghiande.

Il procedimento è facilissimo: mischiamo in una ciotola la farina di ghiande e la farina 00. In un’altra ciotola mischiamo l’uovo sbattuto, il latte, e il miele. Uniamo gli ingredienti mischiando accuratamente. Poi aggiungiamo due cucchiaini di burro fuso. Ora non ci rimane che colare il composto su una piastra o una padella ben imburrata esattamente come faremmo con i pancakes.

Quando i pancakes saranno ben cotti da entrambi i lati, serviamoli con sciroppo d’acero, marmellata o cioccolato.