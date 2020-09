Molti hanno almeno un gatto in casa. E spesso si accoglie questo animale nel proprio appartamento per puro amore verso gli animali. Insomma, è raro che in questi casi ci sia un secondo fine. Ma, attenzione. Perché, a quanto pare, il tuo amore potrebbe essere ripagato non solo con l’affetto che ricevi di rimando dal tuo gatto. Infatti, alcuni studi hanno rivelato una verità tanto sconcertante quanto inaspettata. E forse ancora non sai qual è. Infatti, le fusa dei gatti aiutano a guarire queste malattie. Ecco cosa dice la scienza.

La ricerca che ha svelato questo risultato strabiliante

Negli Stati Uniti è stata condotta una ricerca davvero interessanti. Gli studiosi del Centers for Disease Control and Prevention, infatti, hanno analizzato il rapporto tra i gatti e i loro padroni. Ma, a catturare la loro attenzione, non è stato solo il legame d’affetto evidente tra l’animale domestico e la persona che lo aveva accolto nella propria casa. Quello che è stato scoperto è che le fusa dei gatti aiutano a guarire alcune malattie. Vediamo allora insieme quali.

Le fusa dei gatti aiutano a guarire queste malattie. Ecco cosa dice la scienza

Per prima cosa, le fusa del tuo gatto possono ridurre il tuo stress e trasmetterti calma e serenità. Ma non solo. Pare, infatti, che combattano con grande efficacia la dispnea, ossia la sensazione di essere incapaci di respirare. Ma, grazie alle vibrazioni emanate dalle fusa del tuo gatto, i sintomi possono essere ridotti in modo drastico!

Non è finita qui però. Infatti, le vibrazioni del felino possono favorire la guarigione di un osso rotto e possono fare miracoli anche sui tendini e i legamenti infiammati!

Insomma, è tutto vero. Le fusa dei gatti aiutano a guarire queste malattie. Ecco cosa dice la scienza! Si tratta di studi condotti da ricercatori importanti e preparati. Perciò, prendi il tuo gatto e accarezzalo. Le sue fusa ti faranno stare subito meglio!