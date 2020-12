Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con gli ingredienti che sono semplici e di facile reperibilità, ecco le frittelle della nonna gustose e sempre irresistibili anche sotto le feste.

Supponendo di preparare le frittelle da addentare per tutta la famiglia, e magari per qualche parente in visita, servono un chilogrammo di farina di tipo 00, sei uova, 100 grammi di burro, 200 grammi di zucchero semolato, 200 grammi di uva passa e 400 ml di latte. Nonché una bustina di lievito per dolci, la scorza grattugiata di un limone, l’olio per friggere e lo zucchero a velo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco come preparare le frittelle della nonna gustose e sempre irresistibili

Passando alla preparazione, con gli ingredienti sopra citati occorre ottenere una pastella che, liscia e anche omogenea, bisognerà poi far riposare a temperatura ambiente per due ore coprendola con un panno pulito.

La prima cosa da fare, muniti di una frusta, è quella di unire le uova allo zucchero. Per poi aggiungere, a poco a poco, la farina setacciata. E aggiungendo, a poco a poco, pure metà del latte tiepido, dopo averlo, nel frattempo, scaldato in un pentolino. E ciò al fine di far sciogliere il lievito.

Dopo aver aggiunto tutta la farina, continuando a mescolare, si può aggiungere, nell’ordine, pure il latte rimasto, la scorza di limone e l’uvetta passa. Fino ad ottenere, come sopra accennato, un impasto che è liscio ed omogeneo.

Due ore dopo che è stato fatto riposare, l’impasto, un cucchiaio alla volta, si può friggere in una padella capiente dove l’olio di semi è già caldissimo. Girare le frittelle per la completa doratura e adagiare su fogli di carta assorbente. A frittura completata, spolverare le frittelle con lo zucchero a velo e servire a tavola subito calde.

Le frittelle si possono mangiare anche dopo un paio di giorni. Ragion per cui, per esempio, per metà delle frittelle, si può evitare di spolverare con lo zucchero a velo. Effettuando l’operazione solo dopo averle poi riscaldate con il forno statico oppure al microonde.