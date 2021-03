Le frittatine di nonna Rosa, pronte in pochi minuti con meno di 5 euro

Le frittatine di nonna Rosa sono delle buonissime frittatine di uova e pan grattato, che si preparano in pochissimi minuti. Il sapore è ricordo d’infanzia. Uno di quei piatti semplicissimi delle nonne, ma dal sapore straordinario. Gli ingredienti per prepararle sono pochissimi, ma devono essere di qualità, come si faceva una volta. E tutti a basso costo. Queste frittatine ancora calde, come farcitura di panino croccante, saranno la fine del mondo. Provare per credere!

Ingredienti per una decina di frittatine

a) 4 uova;

b) 2 ½ cucchiai di pangrattato;

c) 1 spicchio d’aglio;

d) 4 cucchiai di Grana Padano;

e) 1 ciuffo di prezzemolo tritato;

f) olio extra vergine di oliva, quanto basta;

g) sale e pepe, quanto basta.

Procedimento

Per preparare le frittatine di nonna Rosa, rompere e sbattere le uova all’interno di un contenitore. Aggiungere il pangrattato, il Grana Padano, il sale e il pepe e mescolare bene. Tritare molto finemente il prezzemolo e aggiungere agli altri ingredienti. Sminuzzare l’aglio con lo schiaccia aglio. Se non si ha questo strumento, tritarlo molto finemente al coltello (i pezzi grossi di aglio rovinano un po’ il sapore delle frittatine, meglio evitarli). In una padella grande e antiaderente, mettere a scaldare abbondante olio extra vergine. L’olio deve essere buono, perché è uno degli ingredienti che rende buona questa ricetta, come le nonne ci insegnano.

La consistenza del composto di uova non sarà esattamente liquida, anzi, grazie al pangrattato. Ed è così che deve essere, altrimenti una volta in padella le frittatine si appiattirebbero e non è la consistenza che vogliamo.

Quando l’olio sarà ben caldo, con l’aiuto di un cucchiaio, mettere a friggere una piccola quantità per volta di composto in padella, cercando di schiacciare meno possibile. Dopo una decina di minuti a fiamma media, girare le frittatine sull’altro lato e finire di friggere per altri 10 minuti circa. Controllando che non si brucino. Devono essere belle croccanti all’esterno e morbide dentro.

Con queste dosi, ne verranno circa una decina. Una volta cotte, passare le frittatine in un po’ di carta assorbente per togliere l’eccesso di olio.

Ed ecco pronte le frittatine di nonna Rosa, sarà come fare un tuffo nel passato e un omaggio per tutte le nonne.