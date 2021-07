I padroni di cani e gatti non finiscono mai di imparare. Purtroppo questo vale anche per le malattie e le infezioni che possono colpire i loro amici a quattro zampe. Capita spesso di trovarsi davanti a dei sintomi sconosciuti oppure che diamo per scontato non essere gravi. Può capitare che il cane vomiti o che abbia episodi di diarrea. Solitamente il padrone non si mette in allarme. Invece, le feci molli nel cane possono essere sintomo di questo terribile parassita.

Si chiama Giardia ed è un parassita intestinale che può infestare lo stomaco sia del cane che del gatto. Sebbene sia molto diffuso, specialmente in alcune aree, la giardia può essere asintomatica. I rischi più gravi sono per i cuccioli, che hanno un sistema immunitario ancora poco sviluppato, e per gli animali anziani o malati. Purtroppo però anche un cane in salute può sviluppare sintomi poco piacevoli.

I sintomi principali del contagio sono:

feci molli, anche se non in modo continuativo;

disidratazione e dimagrimento;

vomito;

febbre;

feci con presenza di sangue;

nei cuccioli blocco della crescita.

La trasmissione di questo parassita avviene per via orale. Solitamente il cane o il gatto annusa o ingerisce cibo, acqua, terra o feci contaminate. Per questa ragione la giardia è molto diffusa in ambienti sovraffollati, per esempio parchi o aree cani, oppure zone poco pulite. In rare occasioni anche la lettiera del gatto diventa un posto di contagio. La giardiasi può colpire anche l’uomo. Anche in questo caso i sintomi principali sono diarrea, crampi addominali, stanchezza e meteorismo.

La giardiasi non curata può degenerare in una forma cronica di debilitazione. Per questo va scoperta in tempo e ciò avviene solo attraverso un test specifico delle feci. L’esito si ha in pochi minuti e la terapia può essere molto lunga e va prescritta solo dal medico veterinario. Infatti, i parassitari normali non funzionano contro la giardia e non prevengono la contaminazione in futuro. Nel caso venga diagnosticato questo parassita al nostro animale, possiamo aiutarlo comprando probiotici e fermenti lattici. In questo modo si aiuta l’intestino ad eliminare il parassita.

