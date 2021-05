La cucina è un ambiente fondamentale della casa. È innanzitutto un luogo di creazione, dove le migliori ricette diventano delizie per la tavola. Ma per produrre cibo di qualità, bisogna organizzare bene l’ambiente, ed imparare qualche segreto.

Innanzitutto, ci sono tanti trucchi da conoscere. Lo Staff di ProiezionidiBorsa ne ha recentemente indicati alcuni, che possono aiutare in tante situazioni. Chi è interessato li trova in questo articolo.

In ogni caso, sappiamo che cucinare vuol anche dire sporcare. Ed i vari ingredienti possono portare a macchie di diverso tipo, che è bene conoscere per poter pulire a fondo. Una delle macchie più ostinate, soprattutto se secca, è quella delle uova. Per fortuna, esiste una soluzione davvero facile e che non richiede nulla di particolare. Le fastidiose macchie di uovo spariranno in un attimo grazie a questo comunissimo ingrediente che tutti possiedono.

Capire il problema

Innanzitutto, specifichiamo che la cosa migliore da fare è pulire subito, prima che lo sporco si secchi. Le macchie fresche, infatti, si rimuovono in maniera piuttosto veloce con acqua fredda, quindi non sono un problema insormontabile.

Ma se la macchia si è seccata da un po’, allora potremmo avere qualche fastidio in più. Infatti, dopo un po’ le uova tendono a formare dello sporco piuttosto incrostato, che a volte è difficile togliere.

L’ingrediente segreto

Quando ci troviamo in questa situazione, prendiamo un po’ di sale, spargiamolo sulla macchia e lasciamo agire un po’. Poi prendiamo un pezzo di da cucina, o un panno, ed umidifichiamolo. Poi passiamolo sulla macchia ed il gioco è fatto.

Insomma, è il sale il nemico giurato di questo tipo di sporco. Esso può anche essere usato sulle macchie più recenti, se dopo la prima passata resta ancora qualche residuo. In un attimo staccherà ogni traccia di uovo, e noi potremo dare l’ultima passata con il panno umido.

Le fastidiose macchie di uovo spariranno in un attimo grazie a questo comunissimo ingrediente che tutti possiedono. Non è il caso di comprare prodotti chimici, basta un pizzico di sale.