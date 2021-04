Sono molti i dolci della tradizione che regalano delle piacevoli sensazioni a conclusione di un pasto o durante uno spuntino pomeridiano domenicale.

Eppure, ne esistono tanti altri in grado di stupire il palato proprio per l’unione inaspettata di alcuni ingredienti.

Di seguito spiegheremo come è possibile e facile realizzare le fantastiche mini cheesecake aromatizzate alla menta e limone per un tocco di freschezza ed originalità a tavola.

Pochi e semplici ingredienti

150 g di biscotti secchi;

250 g di formaggio fresco spalmabile;

50 g di burro fuso;

30 g di zucchero a velo;

1 limone;

zenzero q.b.;

menta fresca.

La preparazione in 10 minuti

Realizzare mini porzioni di cheesecake è una cosa molto semplice e può essere una ricetta creativa dell’ultimo momento.

Il primo passaggio da compiere riguarda i biscotti.

Bisogna tritare finemente i biscotti e versarli successivamente in una ciotola insieme al burro fuso, amalgamandoli per bene.Dopo aver scelto la coppetta che più aggrada, sarà necessario distribuire il composto sul fondo di ognuna di esse. Per rendere il fondo della cheesecake più compatta sarà necessario premere leggermente sul composto aiutandosi con il dorso di un cucchiaio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La seconda fase riguarda la crema. In una ciotola dovrà essere versato il formaggio spalmabile e lavorarlo per alcuni minuti.

Inserire all’interno un po’ di zenzero, lo zucchero e della scorza limone.

Fare attenzione alle quantità di zenzero utilizzate: se non si ha molta dimestichezza con questo ingrediente è bene aggiungerlo poco alla volta e assaggiare la crema. Al palato è l’ultimo dei sapori che si sente ma la sua nota pungente toccherà le papille gustative. Occhio a non eccedere e a bilanciare i sapori!

Dopo aver mescolato per bene sarà il momento di distribuire il composto in ogni coppetta.

Concludere il dolce con un tocco di sbriciolata di biscotti, scorza di limone e foglioline di menta fresca.

Le fantastiche mini cheesecake aromatizzate alla menta e limone per un tocco di freschezza ed originalità a tavola sono pronte per essere gustate anche in compagnia di un cocktail analcolico.