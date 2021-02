Le polpette di verdura sono un classico dello street food siciliano. Si gustano ancor oggi nei chioschi e durante le sagre tipiche in tutte le province.

Una frittura gustosa e fragrante in due gusti che delizierà tutta la famiglia con la sua fragranza. Ecco come preparare per sei persone le facilissime polpette di verdura ai profumi invernali con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Le facilissime polpettine di verdura ai profumi invernali

Ingredienti:

a) 350 grammi pangrattato;

b) 150 grammi noci;

c) 100 grammi formaggio caciocavallo;

d) due uova;

e) due cucchiai d’olio;

f) prezzemolo quanto basta;

g) tre cucchiai di salsa di pomodoro;

h) 500 grammi di lenticchie;

i) 200 cipolla;

l) 50 grammi di barbabietola;

m) timo;

n) aglio, quanto basta;

o) spezie;

p) bicarbonato;

q) mezzo bicchiere di vino bianco.

Polpettine al caciocavallo

Rosolare burro e cipolla, sfumare con un bicchiere di vino. Mettere 300 grammi di pangrattato a fontana su una spianatoia, versare al centro il soffritto, il caciocavallo grattugiato, 100 grammi di noci pestate, un ciuffo di prezzemolo triturato, sale, pepe e due uova.

Impastare aggiungendo altro pangrattato se occorre formare delle polpettine e friggerle. Servire caldissime.

Volendo si possono ripassarle in padella con un cucchiaio d’olio, pomodoro, un aglio schiacciato e spezie.

Polpettine di lenticchie

Mettere a cuocere le lenticchie con un pizzico di bicarbonato di soda. A parte bollire la barbabietola pelata e tritata.

Rosolare la cipolla e sfumarla con una spruzzata di vino bianco. Mescolare le verdure e passare al setaccio.

Impastare le verdure con le noci tritate e il prezzemolo tritato, unire 50 grammi di pangrattato e mescolare bene.

Suddividere l’impasto in pallottole e dare la forma di polpettine. Friggere e servire caldissimo.