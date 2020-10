Nel primo decennio del ventunesimo secolo il gioco delle Escape Room è apparso per la prima volta sui siti dei videogiochi online. Di tipo “punta e clicca”, questi giochi simulavano una stanza chiusa da aprire grazie a trucchi mentali e intuizioni geniali. Non erano a tempo, ma meno ci mettevi ad uscire, più punti facevi alla fine della giocata.

Questo tipo di videogioco è letteralmente esploso sul web, lanciando giochi di logica similari.

Oggi, in diverse città troviamo luoghi dove si può davvero provare ad aprire una stanza chiusa: ecco le Escape Room, un gioco per i più avventurosi!

Come funzionano

La base del gioco è sempre la stessa. Sei stato chiuso in una camera da qualcuno, simulando un sequestro. Per salvarti devi assolutamente scappare dalla stanza. Di solito hai un’ora di tempo per risolvere i rompicapi che trovi in giro per la stanza per trovare la chiave. Per uscire dalla stanza conta molto il lavoro di squadra, quindi si può giocare in minimo cinque persone e massimo dieci.

La popolarità di questi giochi online ha spinto alcune case di produzione di videogioco ad aprire delle vere e proprie Escape Room, un gioco per i più avventurosi.

Molto spesso sono a tema e si trovano anche vicino a luoghi storici. Ad esmpio a Roma, ce n’è una a tema Castel Sant’Angelo dove ti devi addirittura travestire da monaco per uscire.

Da dove vengono le Escape Room, un gioco per i più avventurosi

L’idea di questo tipo di gioco è nata, neanche a dirlo, in Giappone, dove interi bar sono allestiti a tema e gli avventori del bar divisi in squadre per giocare al meglio.

La moda dell’Escape Room ha raggiunto livelli inaspettati. In tutti e cinque i continenti abitati ci sono le versioni “nazionali” del gioco.

Per coloro che non si sono mai approcciati a un gioco del genere, consigliamo di recuperare online i giochi “punta e clicca”, diffusi sui principali siti di gaming online. Se invece si vuole fare una giocata più “classica”, si può comprare la versione gioco da tavolo che si sta espandendo in tutta Italia.