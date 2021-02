Le nostre unghie in qualità di parti terminali dei nostri arti sono esposte quotidianamente a qualsiasi tipo di rischio. Non pensiamo che quelle dei piedi, coperte per buona parte dell’anno, non siano anch’esse passibili di sofferenze. Infatti, proprio perché chiuse nelle scarpe e nelle calze, possono ugualmente patire. Vediamo le due insospettabili cause della debolezza delle nostre unghie dei piedi, assieme comunque a tutte le problematiche legate alla loro salute.

Attenzione a calze e scarpe

Se riteniamo che d’inverno le unghie dei piedi siano al sicuro, sbagliamo. Innanzitutto, per la salute non solo delle unghie ma anche dei piedi, è bene acquistare prodotti di qualità. Evitando, se possiamo, le fibre sintetiche. Proprio il fatto di tenere i piedi e le unghie coperti per buona parte della giornata, in ambienti caldi e umidi, espone le unghie all’attacco dei funghi. Ecco le due insospettabili cause della debolezza delle nostre unghie dei piedi: calze e scarpe. Paradossalmente, anche se scoperte, le unghie vivono meglio d’estate, quando ce ne stiamo comodamente in ciabatte o infradito.

Cosa sono le infezioni micotiche e i funghi

Secondo l’OMS, le infezioni micotiche, quindi dovute ai funghi della pelle, sono tra le prime 10 infezioni più comuni della terra. Le possiamo trovare ovunque: dal terreno, agli animali, dalle piscine alle palestre e agli spogliatoi. Spesso, proprio in questi ambienti umidi e bagnati e, non particolarmente igienizzati, le infezioni micotiche trovano il loro habitat naturale. Qui, andranno a colpire la nostra pelle e le nostre unghie, contagiandosi a vicenda, data la loro predisposizione a quest’azione. Facciamo particolare attenzione perché, eventuali ricadute dalle infezioni micotiche, sono molto più dolorose e lunghe a guarirsi di quelle iniziali.

Qualche suggerimento utile per prevenire la micosi delle unghie

Oltre a prenderci cura dell’igiene personale delle unghie dei piedi, ecco qualche consiglio utile per prevenire la micosi delle unghie;

togliere le scarpe appena arrivati a casa, facendo respirare i piedi; buttare via le scarpe vecchie, soprattutto quelle da ginnastica; non camminare a piedi nudi e senza ciabatte in luoghi pubblici come piscine e palestre; cambiare le calze tutti i giorni e, toglierle, appena fa caldo; prendersi cura sempre delle unghie dei piedi, tenendole pulite e ordinate; controllare che gli strumenti dell’estetista siano puliti e sterilizzati; asciugare sempre bene le dita dei piedi dopo la doccia o il bagno; applicare immediatamente delle creme specifiche se vediamo l’insorgere di un’infezione micotica.



