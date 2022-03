La gravidanza è uno dei periodi più importanti nella vita di una donna, ma è anche uno dei più delicati. Sono tante le cose a cui bisogna fare attenzione, dall’alimentazione alle abitudini quotidiane, che vanno riviste per la salute del bambino. Se però è ben noto che (per esempio) l’uso di alcol e il fumo sono tassativamente vietati, esisterebbero anche comportamenti nocivi che molti ignorano.

Un recente studio, condotto dai ricercatori dell’Università di Yamanashi (Giappone), metterebbe in guardia le donne in gravidanza dall’utilizzo di un comune prodotto per la casa. I ricercatori avrebbero scoperto che l’esposizione a questo prodotto potrebbe causare problemi al bambino, su tutti asma ed eczema.

Una nuova abitudine da evitare in gravidanza?

Gli studiosi dell’Università di Yamanashi hanno analizzato le possibili conseguenze dell’esposizione ai prodotti disinfettanti sui bambini non ancora nati. Per farlo hanno condotto un’indagine su larga scala, prendendo un campione di ben 78.915 donne incinta. L’intento dei ricercatori era verificare se i nascituri sviluppassero, nei primi anni di vita, problemi come asma, eczema e allergie alimentari.

I ricercatori hanno chiesto alle donne incinta (quasi tutte al secondo o terzo mese) di quantificare l’uso fatto di disinfettanti attraverso un questionario. Gli studiosi non hanno chiesto di specificare il tipo di disinfettante, aprendo la ricerca a ogni tipo di sostanza igienizzante. Le donne testate dovevano scegliere tra le seguenti opzioni: “mai”, “1-3 volte al mese”, “1-6 volte a settimana” e “ogni giorno”.

Le donne in gravidanza dovrebbero tenersi alla larga da questo prodotto casalingo che potrebbe provocare malattie nel bambino

In seguito alla ricerca e dopo l’analisi dei dati raccolti, i ricercatori avrebbero osservato un’effettiva relazione tra i fenomeni. I bambini, le cui madri erano esposte all’uso frequente di disinfettanti, svilupperebbero con maggiore facilità asma ed eczema nei primi 3 anni di vita. Diverso sarebbe il discorso in relazione alle allergie alimentari, per cui i ricercatori non avrebbero rilevato alcun legame con l’esposizione ai disinfettanti. Il legame tra esposizione ai disinfettanti e allergie nei nascituri resta un’ipotesi accreditata, ma la suddetta ricerca non l’avrebbe verificato.

Gli studiosi hanno condotto la loro ricerca in epoca pre-Covid 19, quando l’esposizione ai disinfettanti era ancora moderata. Per limitare i rischi, i ricercatori consigliano alle donne in gravidanza l’utilizzo moderato dei prodotti disinfettanti. La raccomandazione è forte oggi più che mai, visto l’utilizzo talvolta eccessivo che molti fanno dei disinfettanti, per via del Covid 19.

