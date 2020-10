Ogni bevanda alcolica va consumata con moderazione. Ma non è vero che un bicchiere di birra ogni tanto fa male. Anzi: le donne che bevono questo alcolico sono più sane e felici. Scopriamo perché.

Ecco come la birra rallenta la menopausa

A volte, dopo una lunga giornata di lavoro, non c’è niente di meglio che una bella birra ghiacciata. Eppure, spesso le donne si sentono in colpa nel concedersi una pinta. Sarà per il preconcetto che la birra faccia ingrassare. In realtà, contiene solo fra le 30 e le 60 calorie per 100 ml. Ma non solo non è particolarmente calorica. La birra può addirittura essere un prezioso alleato della salute delle donne.

In particolare, una pinta ogni tanto può rallentare la comparsa dei sintomi della menopausa. Questo avviene grazie ai fitoestrogeni contenuti nel luppolo, principale ingrediente della birra. Come diversi studi hanno evidenziato, le donne che consumano questa bevanda con moderazione hanno livelli più alti di estrogeni nel sangue. Quindi le donne che bevono questo alcolico sono più sane e felici!

Un aiuto contro l’osteoporosi

L’osteoporosi è una malattia dell’apparato scheletrico che colpisce soprattutto le donne in post menopausa. Chi ne soffre rischia gravi fratture per traumi anche minimi. Per mantenere le ossa in salute, i medici consigliano di non eccedere nel consumo di alcol. Ma una birra ogni tanto potrebbe in realtà essere un prezioso aiuto contro l’osteoporosi. Ciò è dovuto ai polifenoli contenuti nel luppolo, ma anche al silicio. Questo minerale è presente in quantità importanti nella birra. I suoi effetti benefici sulla sviluppo delle ossa e del tessuto connettivo sono stati dimostrati.

E non è tutto qui. Alcuni ricercatori dell’Università di Göteborg, in Svezia, hanno scoperto che le donne che bevono questo alcolico sono più sane e felici. In particolare, le donne che si concedono una o due birre a settimana hanno il 30% di probabilità in meno di subire un attacco di cuore. Questo in confronto a chi non beve affatto birra o a chi ne beve troppa. In alto i bicchieri, quindi, ma senza esagerare!