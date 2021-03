Le visite alle nuove case sono sempre concitate per il poco tempo a disposizione in cui si devono valutare innumerevoli aspetti e dettagli.

Inoltre, spesso è lo stesso agente immobiliare a porgere delle domande in merito ai requisiti reddituali e alle referenze. La modalità virtuale per compiere un primo tour delle abitazioni non giocano poi a favore del futuro acquirente o affittuario.

Meglio, quindi, preparare prima le domande da sottoporre all’agente immobiliare. In modo da avere tutte le informazioni per valutare al meglio la soluzione abitativa.

Ecco le domande da fare all’agente immobiliare quando visitiamo una casa che vogliamo acquistare

La metratura calpestabile e quella commerciale. Compresa quella del box se compreso;

la classe energetica. Ricordiamo che vige l’obbligo di legge di far redigere la certificazione energetica di una casa che si voglia vendere o locare;

la tipologia di riscaldamento e, se vi siano dei termosifoni senza termovalvole, se questo adeguamento verrà effettuato dall’attuale proprietario o sarà a carico dell’acquirente;

l’anno di costruzione;

le spese condominiali;

quando è stato rifatto il tetto. Nonché se siano previsti dei lavori condominiali imminenti. E si pensi al rifacimento della facciata, alla sostituzione della caldaia centralizzata etc.);

se l’immobile sia dotato di cappotto termico;

se l’abitazione è abitata, in quanto tempo sarà libera;

la commissione dell’agenzia;

se nel condominio si accettino animali domestici.

Queste, invece, le domande da fare all’agente immobiliare quando visitiamo una casa che vogliamo prende in affitto

La metratura calpestabile e quella commerciale. Compresa quella del box se compreso;

la classe energetica;

il tipo di riscaldamento;

a quanto ammontano le spese condominiali per l’inquilino;

se sia necessario stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile in caso di danni;

il fatto che il condominio si affidi ad un’impresa per le pulizie. O se queste spettino ai condomini;

se si possano tenere animali domestici;

eventuali referenze e documentazione reddituale da presentare;

la provvigione dell’immobiliare;

la cauzione. Nonché le modalità di versamento.

Attenzione ai dettagli

Per entrambe le situazioni consigliamo di valutare attentamente anche l’esposizione al sole e la luminosità dell’abitazione. Consigliamo, inoltre, se non si conosce la zona, di valutare la presenza di servizi essenziali.

Infine, una piccola ricerca su internet, per verificare se nella palazzina, o nella zona, ci siano molte case in vendita, potrebbe essere provvidenziale. Probabilmente se molti intendono vendere con prezzi inferiori alla media significa che in zona c’è qualche problematica di degrado, rumore etc.